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Компания Busfor получила премию "За заботу о мобильном пользователе"

Компания Busfor получила премию "За заботу о мобильном пользователе"
Сотрудники отдела Digital-маркетинга Busfor

По итогам конкурса «E-Shop» среди самых удобных интернет-магазинов Украины победу в одной из категорий одержал популярный маркетплейс Busfor.

Оценка интернет-сервисов Украины

Конкурс был проведен в конце 2018 года порталом Retailers и системой интернет-платежей Fondy с целью повышения качества обслуживания среди отечественных торговых онлайн-сервисов. Тема актуальна - по оценкам аналитиков:

  • товарооборот электронной коммерции в 2018 году составил ≈ 65 млрд. гривен;
  • каждый третий украинец хотя бы раз совершил покупку онлайн;
  • более трети покупок в сети совершены со смартфонов.

Конкурс «E-Shop» оценил реальное качество электронных услуг, выявил скрытые недостатки работы сайтов и дал им независимую оценку. Участие в конкурсе было добровольным и подтверждало готовность компаний пройти объективный аудит. Экспертная группа разработала систему критериев оценки работы сайта и взаимодействия клиентов со всеми службами маркетплейса. Тестирование работы сайтов проводилось группой экспертов, которые под видом покупателей совершали покупку и возврат товара или услуги. Основное внимание было уделено скорости и простоте поиска, качеству приема и обработки заявки, оперативности доставки и решения возникающих проблем.

Онлайн-сервис по продаже билетов на автобус Busfor

Busfor создал сложную систему взаимодействия между автоперевозчиками, платежными системами, дистрибьюторами и страховыми компаниями. Это многофункциональный портал с круглосуточным актуальным расписанием рейсов и службой поддержки. Привлечено более 5000 перевозчиков. Пассажирам предоставлена возможность выбора среди 10000 маршрутов. Эксперты оценили максимально простой интерфейс, не перегруженный посторонней рекламой. Поиск нужной информации занимает у пассажира пару минут.

Основные преимущества работы сервиса:

  • представлена исключительно актуальная информация о рейсах, на которых есть свободные места;
  • помимо стандартной информации посетители видят рейтинги рейсов, сформированные на основе опросов реальных пассажиров;
  • налажена система поддержки клиентов: колл-центр, мгновенная отправка готовых билетов заказчику, смс-уведомления об отменах рейсов, страховка от невыезда.

Мобильная версия сайта

Высокую оценку экспертов получило мобильное приложение Busfor. Купить билеты на автобус владельцы смартфонов на платформах Android и iOS способны практически за то же время, что и пользователи стационарных компьютеров. Простота пользовательского интерфейса дает возможность оформлять покупку практически отовсюду. На заказы с мобильного приложения распространяются все акции Busfor и промокоды для получения скидок на проезд. Премия «За заботу о мобильном пользователе» - свидетельство удобства и простоты сервиса.

Это не первая премия компании в 2018 году. Недавно Busfor был признан лучшим онлайн-сервисом поиска билетов на автобусы по версии общенационального проекта “Украинская народная премия”. Награда присуждается по итогам опроса отечественных потребителей ведущим торговым маркам, сервисам и брендам и является четким маркером устойчивого народного доверия.

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