Компания Qualvision - лидер инновационных систем видеонаблюдения и домофонных систем . Ведущий китайский бренд активно сотрудничает с технологическими партнерами из 10 стран мира, в том числе концернами SONY, HISILICON, WD, OmniVision. Продукция компании является стандартом качества и визитной карточной китайских охранных систем.
История бренда
Компания была основана в 2008 году в промышленном городе Шензень. За четыре года спрос на видеодомофоны Qualvision позволил увеличить площадь производственного завода до 7000 м². Ежегодно предприятие наращивает темпы, уделяя особое внимание исследованиям, конструкторским разработкам и испытаниям.
К 2019 году компания открыла три производственных площадки свыше 10000 м² и два полноценных R&D центра. Компания является разработчиком технологических решений систем безопасности , в штате более 200 высококвалифицированных инженеров – технологов.
В структуре концерна:
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собственный конструкторский департамент: патент ы на изобретения, уникальные идеи, надежные системы;
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производственные цеха: изготовление приборов с соблюдением строгих технологических протоколов;
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линия тестирования продукции : отсутствие вреда для экосистемы, безопасность потребителей, шестиуровневый контроль качества;
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дизайнерский отдел : особое внимание уделяется эргономике изделий.
Qualvision – видеодомофоны люкс-класса
Продукция лучшего китайского бренда успешно продается на пяти континентах. Домофоны гарантируют визуальный дистанционный контакт, при подключении к системам контроля доступа изделия легко интегрируются в общий комплекс охраны территории .
Домофонные системы Qualvision это:
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антивандальная вызывная панель и антиблик-экран;
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возможность подключения, простота изменения конфигурации и сочетания нескольких панелей вызова, аудиотрубок, видеокамер, мониторов;
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мультиязычное меню, интерком, стильный интерфейс;
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видеозапись при сработке датчика движения;
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специальные голосовые сообщения посетителям;
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встроенная память на 50-100 фотографий, поддержка карт памяти до 32 Gb;
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управление системой вход-выход;
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экстранизкое энергопотребление;
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продуманная эргономика и стильный дизайн.
Официальный представитель Qualvision в Украине
Интернет-магазин Agent-007 - официальный дилер ведущего китайского производителя домофонных видеосистем нового поколения. В магазине покупатели получат консультацию по выбору оптимальной модели и смогут купить изделия с гарантией от изготовителя.
Качество видеодомофонов уже проверили пользователи стран Америки и Европы. Теперь товар доступен к заказу и установке в Украине .