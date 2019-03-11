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Видеодомофоны Qualvision – мировой стандарт качества Актуально

Компания Qualvision - лидер инновационных систем видеонаблюдения и домофонных систем . Ведущий китайский бренд активно сотрудничает с технологическими партнерами из 10 стран мира, в том числе концернами SONY, HISILICON, WD, OmniVision. Продукция компании является стандартом качества и визитной карточной китайских охранных систем.

История бренда

Компания была основана в 2008 году в промышленном городе Шензень. За четыре года спрос на видеодомофоны Qualvision позволил увеличить площадь производственного завода до 7000 м². Ежегодно предприятие наращивает темпы, уделяя особое внимание исследованиям, конструкторским разработкам и испытаниям.

К 2019 году компания открыла три производственных площадки свыше 10000 м² и два полноценных R&D центра. Компания является разработчиком технологических решений систем безопасности , в штате более 200 высококвалифицированных инженеров – технологов.

В структуре концерна:

  • собственный конструкторский департамент: патент ы на изобретения, уникальные идеи, надежные системы;

  • производственные цеха: изготовление приборов с соблюдением строгих технологических протоколов;

  • линия тестирования продукции : отсутствие вреда для экосистемы, безопасность потребителей, шестиуровневый контроль качества;

  • дизайнерский отдел : особое внимание уделяется эргономике изделий.

Qualvision видеодомофоны люкс-класса

Продукция лучшего китайского бренда успешно продается на пяти континентах. Домофоны гарантируют визуальный дистанционный контакт, при подключении к системам контроля доступа изделия легко интегрируются в общий комплекс охраны территории .

Домофонные системы Qualvision это:

  • антивандальная вызывная панель и антиблик-экран;

  • возможность подключения, простота изменения конфигурации и сочетания нескольких панелей вызова, аудиотрубок, видеокамер, мониторов;

  • мультиязычное меню, интерком, стильный интерфейс;

  • видеозапись при сработке датчика движения;

  • специальные голосовые сообщения посетителям;

  • встроенная память на 50-100 фотографий, поддержка карт памяти до 32 Gb;

  • управление системой вход-выход;

  • экстранизкое энергопотребление;

  • продуманная эргономика и стильный дизайн.

Официальный представитель Qualvision в Украине

Интернет-магазин Agent-007 - официальный дилер ведущего китайского производителя домофонных видеосистем нового поколения. В магазине покупатели получат консультацию по выбору оптимальной модели и смогут купить изделия с гарантией от изготовителя.

Качество видеодомофонов уже проверили пользователи стран Америки и Европы. Теперь товар доступен к заказу и установке в Украине .

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