Видеодомофоны Qualvision – мировой стандарт качества

Компания Qualvision - л идер инновационных систем видеонаблюдения и домофонных систем . Ведущий китайский бренд активно сотрудничает с технологическими партнерами из 10 стран мира, в том числе концернами SONY, HISILICON, WD, OmniVision. Продукция компании является стандартом качества и визитной карточной китайских охранных систем.

История бренда

Компания была основана в 2008 году в промышленном городе Шензень. За четыре года спрос на видеодомофоны Qualvision позволил увеличить площадь производственного завода до 7000 м². Ежегодно предприятие наращивает темпы, уделяя особое внимание исследованиям, конструкторским разработкам и испытаниям.

К 2019 году компания открыла три производственных площадки свыше 10000 м² и два полноценных R&D центра. Компания является разработчиком технологических решений систем безопасности , в штате более 200 высококвалифицированных инженеров – технологов.

В структуре концерна:

собственный конструкторский департамент: патент ы на изобретения, уникальные идеи, надежные системы;

производственные цеха: изготовление приборов с соблюдением строгих технологических протоколов;

линия тестирования продукции : отсутствие вреда для экосистемы, безопасность потребителей, шестиуровневый контроль качества ;

дизайнерский отдел : особое внимание уделяется эргономике изделий.

Qualvision – видеодомофоны люкс-класса

Продукция лучшего китайского бренда успешно продается на пяти континентах. Домофоны гарантируют визуальный дистанционный контакт, при подключении к системам контроля доступа изделия легко интегрируются в общий комплекс охраны территории .

Домофонные системы Qualvision это :

антивандальная вызывная панель и антиблик-экран;

возможность подключения, простота изменения конфигурации и сочетания нескольких панелей вызова, аудиотрубок, видеокамер, мониторов;

мультиязычное меню, интерком, стильный интерфейс;

видеозапись при сработке датчика движения;

специальные голосовые сообщения посетителям;

встроенная память на 50-100 фотографий, поддержка карт памяти до 32 Gb;

управление системой вход-выход;

экстранизкое энергопотребление;

продуманная эргономика и стильный дизайн.

Официальный представитель Qualvision в Украине

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