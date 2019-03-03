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Пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС

Директор NASA назвал запуск "революционным шагом на пути к полетам человечества на Луну и Марс".

Пилотируемый космический корабль Crew Dragon успешно состыковался с МКС
Фото: twitter.com/Commercial_Crew

Корабль многоразового использования Crew Dragon для пилотируемых полетов в воскресенье, 3 марта, успешно состыковался с Международной космической станцией (МКС). Перед стыковкой корабль выполнил серию маневров, передает DW.

Разработанный частной американской компанией SpaceX корабль Crew Dragon был запущен в испытательный полет с мыса Канаверал во Флориде в ночь на 2 марта. Директор Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джим Брайденстайн назвал запуск "революционным шагом на пути к полетам человечества на Луну, Марс и за их пределы".

"Тихая ночь на МКС перед наступлением новой эры космических полетов", - написала американский астронавт, участница 57-й и 58-й долговременных экспедиций станции Энн Макклейн в своем микроблоге Twitter.

В специальной капсуле для астронавтов на борту Crew Dragon находится облаченный в скафандр манекен, которого основатель SpaceX Илон Маск назвал Рипли (по имени персонажа фильма "Чужой" британского режиссера Ридли Скотта). Датчики на манекене позволят измерить перегрузки, ожидающие будущих астронавтов.

Crew Dragon является усовершенствованной версией многоразового космического корабля Dragon производства компании SpaceX, с помощью которого на МКС неоднократно доставлялись грузы. Первый запуск Crew Dragon с экипажем ожидается в июне 2019 года.

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