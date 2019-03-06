Посол Украины в США призвал Google исправить карты с "российским Крымом"

Ранее Google исправил отображение Крыма как украинской территории для пользователей из России.

Посол Украины в США Валерий Чалый призвал американскую корпорацию Google Inc. не изображать оккупированный Крым как часть Российской Федерации.

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

"Посол Украины в США Валерий Чалый обратился к руководству корпорации Google по поводу исправления некорректного изображения украинского Крыма как части Российской Федерации на некоторых картах Google Maps. В официальном письме Посол отметил четкую позицию о недопустимости привлечения всемирно известной корпорации и поискового сервиса Google в информационную войну, которую Россия ведет в мире, распространяя дезинформацию, фейки и пропаганду как в случае с изображением Крыму на картах", - говорится в сообщении.

Валерий Чалый отметил, что ситуация, которая сложилась с некорректным изображением Крыма на Google Maps, абсолютно противоречит четкой и неизменной позиции Администрации США, Конгресса США и ООН. В частности, в Крымской декларации Госсекретарь США Майкл Помпео отметил, что Соединенные Штаты никогда не признают попытку России аннексировать Крым. Посол также отметил продолжение президентом США Дональдом Трампом чрезвычайного положения, согласно которому действуют санкции против РФ в связи с оккупацией Крыма.

Валерий Чалый также напомнил, что ООН в ряде резолюций Генеральной Ассамблеи, в частности "Территориальная целостность Украины", "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей" и "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и Севастополь, Украина", четко определяется статус Крыма как территории Украины.

"Представители Google неоднократно отмечали в публичных выступлениях и интервью, что политика корпорации Google сосредоточена на развитии информационных технологий вне информационных войн. Посольство Украины в США надеется, что всемирно известная корпорация и в дальнейшем будет придерживаться таких высоких стандартов и исправит некорректное изображение территории Крыма на всех картах Google Maps в соответствии с международными нормами и документов, а также официальной позиции Соединенных Штатов", - подчеркивается в сообщении.

Ранее Google начал показывать Крым как российскую территорию для пользователей из РФ.

Напомним, в конце января депутат госдумы РФ Александр Старовойтов заявил, что Крым на картах Google "высвечивается как украинский". Спикер парламента Вячеслав Володин заявил, что это нарушает конституцию России и предложил вызвать представителя Google для объяснений. В итоге "Гуглу" дали месяц на исправление.

Россия аннексировала Крым в феврале-марте 2014 года после победы Революции достоинства в Киеве.