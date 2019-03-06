​С Украины сняты обязательства о несоздании ракет высокой дальности, - Порошенко

Президент Петр Порошенко сообщил, что с Украины сняты обязательства о несоздании мощных ракетных комплексов высокой дальности.

Об этом он заявил на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

Порошенко подчеркнул, что Украина приветствует выход США из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, подписанного между США и СССР в 1987 году.

"Мы считаем это решение оправданным и отвечающим сегодняшнему состоянию ситуации с безопасностью как на европейском континенте, так и в мире в целом... Отдельно хочу подчеркнуть, что это с Украины снимает определенные ограничения и обязательства, которые мы соблюдали ранее. Выводы делайте сами... Настаиваю на нашем праве создавать современные и эффективные системы вооружения для самозащиты, в том числе и мощные ракетные комплексы", - сказал президент.

Он отметил, что создание Украиной ракет высокой дальности является эффективным критерием сдерживания агрессии России.

Напомним, договор о РСМД Михаил Горбачев и Рональд Рейган подписали в декабре 1987 года. Летом 1988 года договор вступил в силу. США и СССР обязались не производить, не испытывать и не развертывать крылатые и баллистические ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и меньшей (от 500 до 1000 км) дальности.

В Вашингтоне и НАТО считают, что Российская Федерация нарушила ДРСМД созданием ракеты 9М729, способной пролететь более 500 км.

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из соглашения, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. По окончании двух месяцев в Вашингтоне объявили о приостановке участия в ДРСМД.