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Садовый с понедельника вернется на работу в горсовет Львова

Крупнейший город Западной Украины два месяца был без мэра.

Садовый с понедельника вернется на работу в горсовет Львова
Фото: Макс Требухов

Мэр Львова Андрей Садовый, который снял свою кандидатуру с президентских выборов, планирует в понедельник, 11 марта, вернуться к исполнению обязанностей городского председателя.

Об этом он рассказал LB.ua после совместной с кандидатом в президенты Анатолием Гриценко пресс-конференции.

"У меня заканчивается избирательный отпуск. Я должен работать мэром", - сказал Садовый.

Он рассказал корреспонденту LB.ua также, что ведет переговоры с другими политическими силами о возможном объединении на парламентские выборы.

"Я с очень многими людьми общаюсь и призываю их к мудрости. Сегодняшнее подписание соглашения с Гриценко показывает, что мы максимально открыты", - сказал Садовый, являющийся лидером партии "Самопомощь".

Напомним, последние два месяцы обязанности городского председателя исполнял заместитель мэра по вопросам экономики и финансов Геннадий Васьков.

10 января Андрей Садовый заявил, что взял отпуск для участия в предвыборной гонке. Два месяца мэр Львова со своей командой жил в Киеве.

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