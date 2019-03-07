В Кремле рассказали, почему в этом году Россия не отправляла "гумпомощь" на оккупированный Донбасс
В Кремле рассказали, почему в этом году Россия не отправляла "гумпомощь" на оккупированный Донбасс
Виталий Дейнега: “У нас ещё далеко не та армия, которая может победить в этой войне”
Виталий Дейнега: “У нас ещё далеко не та армия, которая может победить в этой войне”
Пашинский опроверг информацию о выезде из страны
Пашинский опроверг информацию о выезде из страны
Руководителю компании из расследования Bihus.info сообщили о подозрении
Руководителю компании из расследования Bihus.info сообщили о подозрении
Кабмин отказался продлить контракт с Коболевым
Кабмин отказался продлить контракт с Коболевым
При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан Тарас Костанчук (обновлено)
При попытке подкупа Юрия Тимошенко задержан Тарас Костанчук (обновлено)
Преподавателя КНУ им. Шевченко уволили из-за сексуальных домогательств
Преподавателя КНУ им. Шевченко уволили из-за сексуальных домогательств
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
Боец UFC эффектно нокаутировал соперника, но нелепо травмировался, празднуя победу
Порошенко: Днепропетровская область - лидер децентрализации
Порошенко: Днепропетровская область - лидер децентрализации
ГлавнаяПолитика

Костанчук, задержанный за дачу взятки кандидату в президенты, заявил, что его подставили

"Этот придурок Тимошенко Юра уговаривал меня помочь ему".

Костанчук, задержанный за дачу взятки кандидату в президенты, заявил, что его подставили
Фото: Макс Требухов

Глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук, которого задержали по подозрению в даче взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко, заявил, что его подставили.

Об этом он сказал в обращении, опубликованном в фейсбуке.

"Я 4 марта вылетел в отпуск вместе с женой отдыхать до 12 числа. Меня вызвал из отпуска этот придурок Тимошенко Юра, который уговаривал меня помочь ему соскочить с темы быть техническим кандидатом. Сказал, что его запугивают, что он боится", - рассказал свою версию Костанчук.

По его словам, Тимошенко якобы хотел сняться с выборов и ему необходимы были 2,5 млн гривен, чтобы вернуть деньги людям, которые внесли за него залог.

Костанчук сказал, что он прилетел в Украину всего на два дня, "оставив жену на курорте", и в это время его задержали.

Он считает, что это провокация, за которой стоит Администрация президента.

Напомним, Костанчука задержали 6 марта в ходе расследования уголовного производства по ч.3 ст.157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права).

Его вместе с еще одним человеком обвиняют в попытке склонить Юрия Тимошенко отказаться от участия в президентских выборах. Кандидату в президенты якобы предлагали 5 млн гривен за это.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также