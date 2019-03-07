Костанчук, задержанный за дачу взятки кандидату в президенты, заявил, что его подставили

"Этот придурок Тимошенко Юра уговаривал меня помочь ему".

Глава "Партии защитников Украины" Тарас Костанчук, которого задержали по подозрению в даче взятки кандидату в президенты Юрию Тимошенко, заявил, что его подставили.

Об этом он сказал в обращении, опубликованном в фейсбуке.

"Я 4 марта вылетел в отпуск вместе с женой отдыхать до 12 числа. Меня вызвал из отпуска этот придурок Тимошенко Юра, который уговаривал меня помочь ему соскочить с темы быть техническим кандидатом. Сказал, что его запугивают, что он боится", - рассказал свою версию Костанчук.

По его словам, Тимошенко якобы хотел сняться с выборов и ему необходимы были 2,5 млн гривен, чтобы вернуть деньги людям, которые внесли за него залог.

Костанчук сказал, что он прилетел в Украину всего на два дня, "оставив жену на курорте", и в это время его задержали.

Он считает, что это провокация, за которой стоит Администрация президента.

Напомним, Костанчука задержали 6 марта в ходе расследования уголовного производства по ч.3 ст.157 УК Украины (препятствование осуществлению избирательного права).

Его вместе с еще одним человеком обвиняют в попытке склонить Юрия Тимошенко отказаться от участия в президентских выборах. Кандидату в президенты якобы предлагали 5 млн гривен за это.