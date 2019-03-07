Суд избрал меру пресечения всем фигурантам дела "Спецтехноэкспорта"

Один из них отправлен под домашний арест.

Соломенский районный суд Киева в четверг, 7 марта, завершил избрание меры пресечения фигурантам дела о растрате 55 млн гривен "Завода 410 гражданской авиации".

Об этом сообщила пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в Фейсбуке.

Двоих из них арестовали 6 марта, а в четверг меру пресечения выбрали еще троим. По результатам судебного заседания стало известно, что под стражу отправлены четверо фигурантов этого громкого дела, один будет находиться под домашним арестом.

"6 и 7 марта 2019 при участии прокуроров САП в Соломенском райсуде города Киева были избраны меры пресечения действующему директору, бывшему директору и еще троим бывшим служащим дочернего предприятия государственной компании «Укрспецэкспорт» Государственного хозрасчетного внешнеторгового предприятия "Спецтехноэкспорт", причастных к растрате 55,5 млн гривен государственного предприятия", - говорится в сообщении.

Действующему руководителю "Спецтехноэкспорта" суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 7 млн гривен залога

Бывшему руководителю - содержание под стражей с возможностью внесения 1,9 млн гривен залога.

Экс-директору департамента - содержание под стражей с альтернативой внесения 5 млн гривен залога.

Бывшему начальнику сектора - содержание под стражей с возможностью внесения 1,5 млн гривен залога.

Бывшему заместителю директора - круглосуточный домашний арест.

Решение о возможном обжаловании в апелляционном порядке постановлений суда будет принято после изучения текстов постановлений и их мотивов.

Напомним, НАБУ задержало сотрудников "Спецтехноэкспорта" 4 марта по подозрению в в растрате 2,225 млн долларов.

Они могут быть причастны к организации преступной схемы хищения средств, которая нанесла 55,5 млн гривен убытков государственному предприятию "Завод 410 гражданской авиации". Подозреваемым вменяют ч.ч.2, 3 ч.27, ч.2 ч.28, ч.5 ч.191 (хищение), ч.ч.2, 3 ч.27, ч.2 ч.28, ч.1 ч.366 (служебный подлог).

По данным следствия, в ходе выполнения контракта "Завода 410 ГА" с Министерством обороны Индии "Спецтехноэкспорт" привлек компанию из ОАЭ в качестве коммерческого посредника. Ее услуги были фиктивными, но в 2015 году они обошлись "Заводу 410 ГА" в 2,2 млн долларов.