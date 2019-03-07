​Центризбирком не смог закупить коробки для доставки бюллетеней после подсчета голосов на выборах

Под угрозой также закупка транспортных услуг и канцелярии окружными комиссиями.

Центральная избирательная комиссия не смогла закупить архивные боксы (картонные коробки) для доставки бюллетеней и другой избирательной документации от участковых в окружные избирательные комиссии после подсчета голосов на выборах.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу комиссии.

Отмечается, что 24 января 2019 года тендерный комитет ЦИКа объявил о проведении процедуры открытых торгов о закупке услуг по изготовлению и доставке указанных коробок через систему ProZorro. К 24 февраля в тендерный комитет поступили лишь два предложения с неполным комплектом документов.

"Поэтому 5 марта 2019 года тендерный комитет ЦИК был вынужден отклонить эти предложения как такие, которые не соответствуют условиям тендерной документации. Таким образом, в соответствии с законом Украины "О публичных закупках" торги по закупке указанных боксов были отменены", - отмечается в сообщении.

В комиссии пояснили, что за время, оставшееся до дня голосования, повторные торги по изготовлению архивных боксов провести уже невозможно.

"Следовательно, вопрос, каким образом и в чем будут доставляться избирательные бюллетени и другая документация в ОИК, остался открытым", - подчеркнули в Центризбиркоме.

Комиссия предупреждает, что в связи с этим главы и члены участковых комиссий будут вынуждены доставлять избирательную документацию с помощью "подручных средств, часто не предназначенных для этого".

ЦИК отмечает, что выборы президента 31 марта 2019 года стали первыми, когда ему приходится применять закон "О публичных закупках", а определенные им временные рамки не учитывают быстротечности избирательного процесса. В частности, под угрозой оказалась также закупка транспортных услуг и канцелярских принадлежностей окружными комиссиями.

Напомним, ранее Центральная избирательная комиссия заявила, что заказывает сразу 60 млн бюллетеней из расчета на первый и второй тур согласно требованиям закона о госзакупках.