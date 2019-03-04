Ивано-Франковск получил турецкие автобусы
Ивано-Франковск получил турецкие автобусы
Российский сайт заявил о задержании уцелевшего во время покушения на Захарченко "министра ДНР"
Российский сайт заявил о задержании уцелевшего во время покушения на Захарченко "министра ДНР"
"Нацкорпус" в ультимативной форме потребовал арестовать Гладковских
"Нацкорпус" в ультимативной форме потребовал арестовать Гладковских
Архиепископа ПЦУ Климента задержали в Симферополе (обновлено)
Архиепископа ПЦУ Климента задержали в Симферополе (обновлено)
Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
Замкомандира полка "ДНР" сдалась украинским спецслужбам, - СМИ
Солист The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством (обновлено)
Солист The Prodigy Кит Флинт покончил жизнь самоубийством (обновлено)
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
Политтехнолог Зеленского: «Лучше сказать зуб даю, чем шапку сниму»
Во Львове повалили 30-метровую стелу Монумента славы
Во Львове повалили 30-метровую стелу Монумента славы
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
Ликвидированный приход УГКЦ во Львове перешел в ПЦУ
ГлавнаяПолитика

ЦИК увеличил свои расходы на выборы президента на 6 млн гривен

Сумма расходов составила 282 млн гривен.

ЦИК увеличил свои расходы на выборы президента на 6 млн гривен
Фото: 112

Центральная избирательная комиссия увеличила свои расходы на подготовку и проведение выборов президента 31 марта на 6 млн гривен до 282 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

"Комиссия внесла изменения в смету расходов Центральной избирательной комиссии на подготовку и проведение очередных выборов Президента Украины 31 марта 2019. После внесенных изменений сумма расходов комиссии увеличилась на 6 млн 74 тыс. 671 гривну и составляет 282 млн 53 тыс. 202 гривны", - говорится в сообщении.

Необходимые средства были перераспределены из резерва на расходы Центризбиркома.

Ранее ЦИК увеличил свою смету из-за большого количества кандидатов в президенты.

Старая смета была подготовлена из расчета 25 кандидатов на пост президента, а по факту зарегистрировались 44 человека. Поэтому сумма расходов увеличилась на 9,9 млн гривен и составила 275,979 млн гривен.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также