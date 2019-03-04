"Второй человек в НОТУ" Александр Лиев уволился из компании

Национальная общественная телерадиокомпания сообщила об увольнении исполнительного директора Александра Лиева.

Об этом говорится на сайте НОТУ.

Месяц назад во время попытки уволить главу правления общественного вещателя Зураба Аласанию ему вменили создание параллельной исполнительной структуры во главе с Лиевым, который "фактически превратился во второго человека в компании с объемом полномочий больше, чем у членов правления".

Теперь в компании утверждена новая структура управления, которая больше не предусматривает должности исполнительного директора.

"Последние полтора года я отвечал за важный этап реформы - нам нужно было объединить 31 государственную телерадиокомпанию в единую Общественную, провести оптимизацию структуры и расходов на ее содержание. Роль исполнительного директора требовалась для координации этих масштабных изменений. Этот этап завершен. ...Собственно, этим и объясняется мое увольнение", - говорится в заявлении на сайте НОТУ.

Согласно новой организационной структуре обязанности между членами правления будут распределяться таким образом:

Юрий Макаров - платформа телевидения Александра Кольцова - платформа радио Роман Винтонив - информационное вещание и цифровые платформы Инна Гребенюк - стратегическое развитие компании Николай Чернотицкий - региональное развитие Родион Никоненко - бюджетирование и управление активами

Глава правления Зураб Аласания будет координировать работу центральной дирекции НОТУ, в том числе департаменты финансов, управления персоналом, безопасности и предотвращения коррупции, связей с общественностью и СМИ, коммерческой деятельности, сервиса, организационной работы, а также управление "Академия общественного вещания".