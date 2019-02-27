Суспильне обнародовало условия договора для представителей Украины на "Евровидении"

Национальная общественная телерадиокомпания Украины обнародовала условия договора, который, по словам певицы MARUV, стали причиной ее отказа от участия в "Евровидении-2019".

Информация появилась на сайте "UA: Суспильне".

В НОТУ подчеркнули, что по правилам, договор не может быть обнародован полностью, потому что является конфиденциальным документом. По этим же причинам договор также не может быть заранее предоставлен всем без исключения участникам Нацотбора, ведь предоставляется только победителю, с которым и будет заключаться такой договор.

Однако в связи с большим количеством вопросов, НОТУ посчитали нужным опубликовать и прокомментировать те пункты, которые непосредственно касаются обязанностей участника и которые вызвали противоречия у певицы MARUV.

"Подавляющее большинство всех условий договора предусмотрено и основано на правилах владельца и организатора конкурса Европейского Союза вещателей, то есть Общественный вещатель (Национальная общественная телерадиокомпания Украины) не устанавливает правил Евровидения самостоятельно и в любое время подотчетен по выполнению правил конкурса Европейскому Союзу вещателей", - отмечается в сообщении.

В обнародованном перечне приводятся только те пункты, которые касаются обязанностей участника.

Условия договора НОТУ с победителями Нацотбора Евровидения в Украине.

Не допускать во время пребывания на сцене и во время видеосъемки любых высказываний, жестов и других действий, не предусмотренных сценарием. Участвовать в репетициях, съемках, телевизионных, радиопрограммах, промо-турах, пресс-конференциях, интервью и других мероприятиях, определенных организатором. Не проводить пресс-конференций и не давать интервью по подготовке и проведению Евровидения без предварительного согласования. Не допускать любых действий, высказываний или проявлений, которые могут иметь политический смысл или могут быть использованы в политическом аспекте. Не допускать высказываний, которые могут ставить под сомнение вопрос территориальной целостности и обеспечения безопасности Украины. Не гастролировать на территории Российской Федерации в период с даты подписания договора и еще 3 месяца после завершения конкурса. Подготовить необходимые документы для въезда на территорию страны проведения Евровидения. Нести самостоятельно все расходы, связанные с участием в Евровидении. Передать отдельные права интеллектуальной собственности на конкурсное сочинение и права на материалы, используемые в связи с Евровидением. Оплатить штраф в случае нарушения обязательств или нанесения ущерба.

В пояснении к п. 6 отмечается, что это собственное условие Суспильного, которое не предусмотрено Европейской Союзом вещателей, однако в этом году вошло в договор.

"Сейчас законодательство Украины таких ограничений на гастроли в государстве-агрессоре не предусматривает, но Суспильне считает, что такое условие необходимо, ведь есть значительные риски политизации действий участника. Любые высказывания и публичные действия артиста, включая концерты, могут быть использованы государством-агрессором с целью пропаганды и эскалации агрессии. Суспильне не может не считаться с этим фактом, как и не может не принимать соответствующие меры, предусмотрев обязательства в договоре", - объяснил вещатель.

Однако отмечается, что ни сам договор не предусматривает, ни во время переговоров Общественный вещатель не озвучивал никаких требований относительно политических предпочтений певицы или поддержки отдельных политиков. Зато, как уже упоминалось, правилами ЕСВ прямо запрещено использовать Евровидение для популяризации любых политических взглядов.

Ранее сообщалось, что Украина не будет принимать участие в Евровидении-2019.

Напомним, победительницей нацотбора на Евровидение-2019 в этом году стала певица Maruv (Анна Корсун). У части украинского общества это вызвало возмущение, так как певица гастролирует в стране-агрессоре.

Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в России ради Евровидения, но выразила несогласие с рядом других пунктов предложенного ей контракта. В частности, НОТУ запретило ей любую импровизацию на сцене и общение с журналистами без разрешения, а также потребовало передать права на песню. В случае нарушения любого из пунктов певице грозил штраф 2 миллиона гривен. В итоге НОТУ и Maruv не смогли договориться по контракту.

Группы Freedom Jazz и KAZKA, занявшие второе и третье место в нацотборе, не захотели менять Maruv.

Украинские исполнители приняли участие в 15 конкурсах Евровидение в период с 2003 до 2018 года (конкурс 2015 года Украина пропустила из-за тяжелой финансовой ситуации). Лучший результат продемонстрировали Руслана с песней Wild Dances, которая победила в 2004 году, и Джамала с песней "1944" в 2016-м. Дважды украинцы занимали второе место - в 2007 году это сделала Верка Сердючка (Андрей Данилко), в 2008 - Ани Лорак. В 2013 году третье место на конкурсе заняла Злата Огневич.