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Ко Дню дикой природы появился "Квантовый скачок бурого медведя"

Хищник изображен в образах Единорога, Симпсона и Россомахи.

Вслед за "Квантовым прыжком" Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко появился "Квантовый прыжок бурого медведя".

Об этом сообщает Всемирный фонд природы в Украине.

"Пока Квантовый скачок уже сделали Шевченко, Франко и Леся Украинка, в честь Дня дикой природы - 3 марта - свой прыжок сделал и бурый медведь. Он, Ursus arctos - крупнейший хищник в Украине", - говорится в сообщении фонда в Facebook.

В фонде поблагодарили автора "Квантового скачка Шевченко" Александра Грехова за вдохновение и отметили, что медведь - "сильный и опасный, с длинными когтями как у Росомахи; заботливая и отчаянная мать, прямо как Мардж Симпсон". Но в то же время, "медведь - впечатлительный зверь, который любит вкусно поесть и которого нужно защищать от исчезновения".

И "если не начать действовать, то этот хищник может стать настоящим единорогом - и о нем наши потомки будут узнавать из сказок", добавили в WWF.

Как сообщалось, в поддержку выставки "Квантовый скачок Шевченко", которую испортили в Киевском метро, киевский панк-художник Влад Корнюк решил нарисовать знаменитого украинского писателя и общественного деятеля Ивана Франко в образе супермена.

Ранее иллюстратор издания The Devochki Леся Мазаник создала набор постеров с изображением украинской поэтессы Леси Украинки в неординарных образах. На плакатах знаменитая украинская писательница и поэтесса предстала в образах Фриды Кало, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Нефертити, Анны Винтур, Королевы Елизаветы, Чудо-женщины и самого Тараса Шевченко.

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