В Киевском метрополитене на станции "Тараса Шевченко" 10 февраля открыли выставку художника Александра Грехова "Квантовый скачок Шевченко. Метро". Он изобразил украинского поэта в образах известных киногероев и популярных персонажей.

Там есть Шевченко в образе робота Бендера, мастера Йоды, Боуи, Спайдермена, Статуи Свободы, Гарри Поттера, Супер Марио, Че Геварры, Дарта Вейдера, Рика из "Рика и Морти", Кенни из "Южного парка" и пр.

Фото: facebook.com/bonarchy

Фото: facebook.com/bonarchy

Под каждой иллюстрацией на выставке можно найти текст-объяснение, как персонаж связан с Шевченко..

"Эти тексты - как раз тот образовательный момент, какой музей как институт привносит в такой развлекательной, на первый взгляд, выставке. Мы понимаем, что современный ребенок знает Дарта Вейдера, но не знает Шевченко. Или же знает, что ей насильно вложили в голову в школе. И вот эта радость опознания (которая присутствует и взрослым, сохранившим в себе внутреннего ребенка) - лучший отзыв для музея", - рассказала BBC News Украина куратор выставки Анастасия Аболешева.

Выставка продлится до 10 марта, когда отмечается 158-я годовщина со дня смерти Кобзаря.

Фото: facebook.com/bonarchy

Фото: facebook.com/bonarchy

Фото: facebook.com/bonarchy

Напомним, что в Киевском метро уже стала традиционной акция, когда пассажиров 9 марта, в день рождения Шевченко, пускают через турникеты бесплатно за стихотворение поэта.