Стали известны победители всеукраинского рейтинга "Книга года"-2018

Вечером 8 февраля в Украинском доме состоялась церемония вручения наград всеукраинского рейтинга "Книга года".

Как сообщает Читомо, церемонию вручения посетили Президент Петр Порошенко и генпрокурор Юрий Луценко.

Награды также вручали директор Мистецького Арсенала Олеся Островская-Лютая и директор Института книги Александра Коваль.

Победители в номинациях распределены по категориям "Минувшина", "Горизонты", "Детский праздник", "Визитка", "Хрестоматия", "София" и "Красне письменство".

Так, в первой категории победителями стали перевод автобиографии Уинстона Черчилля, книга Мирослава Поповича "Философия свободы", перевод Фридриха Ницше и книга Владимира Ярмоленко "Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі ХІХ-ХХ століть"

В категории "Хрестоматия" победила книга Ганны Улюры "365. Книжка на кожен день, щоби справляти враження культурної людини".

В "Красне письменство" награды получили Юрий Андрухович с романом "Коханці Юстиції" и Валерий Шевчук за "Свято неділі; Картини на провінційному тлі". В номинации "Зарубежная проза / эссеистика / драматургия" отметили перевод романа Сильвии Плат "Под стеклянным колпаком" (пер. Ольга Любарская).

В номинации "Поэзия / афористика" отметили перевод Чарльза Буковски и сборник Сергея Жадана "Антенна".

Гран-при конкурса получила книга Мирослава Поповича "Философия свободы".

Полный список победителей – на сайте издания Читомо.