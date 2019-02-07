Биеннале современного искусства Manifesta может пройти в Киеве

Европейская биеннале современного искусства Manifesta, которая каждый раз проходит в разных городах, может пройти в Киеве.

Об этом говорится на официальной странице Манифесты в фейсбуке.

5 и 6 февраля в Киев приехала делегация руководителей биеннале и провела встречи с киевской властью, вице-премьером по вопросам европейской интеграции Иванной Климпуш-Цинцадзе представителями Украинского института и менеджерами культуры.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столица "имеет все необходимые условия и ресурсы, чтобы организовать на самом высоком уровне такое большое и престижное международное событие", и гарантировал, что КГГА обеспечит условия для работы команды биеннале, приглашенных кураторов и художников во время работы биеннале и подготовительного этапа.

Отметим, что подготовительный этап биеннале занимает несколько лет - команда Манифесты приезжает в выбранный город, проводит исследования и готовит проекты совместно с местными галереями, инициативами и институциями.

Манифеста основана в 1994 году и проводится каждые два года в разных городах Европы, начиная с Роттердама (офис биеннале находится в Нидерландах). В 2006 году Манифеста на Кипре сорвалась из-за политического кризиса. В 2014 году биеннале состоялась в Санкт-Петербурге и ее организаторов за это жестко раскритиковали - на фоне войны на Донбассе, аннексии Крыма, трагедии с самолетом MH17 и российского законодательства, дискриминирующего ЛГБТ.

В 2018 году Манифеста прошла в Палермо, в 2020 пройдет в Марселе. Решение о том, состоится ли 14-я Manifesta в 2022 году в Киеве, организаторы примут уже в ближайшее время.