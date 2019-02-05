На фестивале американского кино покажут трех номинантов на "Оскар"

Фестиваль американского кино "Независимость", который проходит в конце зимы, объявил свою программу.

В этом году в программе – игровые и документальные фильмы. Среди игровых – три номинанта на "Оскар".

Все фильмы представит кинокритик Андрей Алферов, который также проведет лекции по истории американского кино.

В программе игрового кино:

"Можете ли вы меня простить" Мариэль Геллер с Мелиссой Маккарти в главной роли;

"Черный клановец" Спайка Ли (лауреат гран-при Каннского кинофестиваля);

"Середина 90-х" – режиссерский дебют Джоны Хилла;

"Красивый мальчик" Феликса Ван Гренингена с Тимоти Шаламе и Стивом Кареллом;

"Если бы улица Бил могла говорить" Барри Дженкинса ("Лунный свет");

"Восьмой класс" Бо Бернема.

Документальная программа состоит из фильмов American Showcase:

"Уравновешивание весов" Шерон Роувен;

"Нежные плечи, переосмысление Барби" Андреа Невинс;

"Служила, как девушка" Лисы Геслоу;

"Некрологи";

"Мир под твоими ногами";

"Округ Гейл утром и вечером";

"Стенд-ап" Джонатана Миллера;

"Изобрести завтра" Лоры Никс.

Также в рамках фестиваля покажут фильм про Жана-Мишеля Баскию "Баския: Взрыв реальности", который представит куратор Катя Тейлор. 28 февраля состоится показ короткометражных фильмов, созданных украинскими режиссерами-участниками лаборатории IndieLab.

Фото: Фестиваль "Независимость"

Фестиваль "Независимость" будет проходить с 21 по 28 февраля.