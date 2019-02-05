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На фестивале американского кино покажут трех номинантов на "Оскар"

9-й по счету фестиваль "Независимость" стартует 21 февраля.

Фестиваль американского кино "Независимость", который проходит в конце зимы, объявил свою программу.

В этом году в программе – игровые и документальные фильмы. Среди игровых – три номинанта на "Оскар".

Все фильмы представит кинокритик Андрей Алферов, который также проведет лекции по истории американского кино.

В программе игрового кино:

  • "Можете ли вы меня простить" Мариэль Геллер с Мелиссой Маккарти в главной роли;
  • "Черный клановец" Спайка Ли (лауреат гран-при Каннского кинофестиваля);
  • "Середина 90-х" – режиссерский дебют Джоны Хилла;
  • "Красивый мальчик" Феликса Ван Гренингена с Тимоти Шаламе и Стивом Кареллом;
  • "Если бы улица Бил могла говорить" Барри Дженкинса ("Лунный свет");
  • "Восьмой класс" Бо Бернема.

Документальная программа состоит из фильмов American Showcase:

  • "Уравновешивание весов" Шерон Роувен;
  • "Нежные плечи, переосмысление Барби" Андреа Невинс;
  • "Служила, как девушка" Лисы Геслоу;
  • "Некрологи";
  • "Мир под твоими ногами";
  • "Округ Гейл утром и вечером";
  • "Стенд-ап" Джонатана Миллера;
  • "Изобрести завтра" Лоры Никс.

Также в рамках фестиваля покажут фильм про Жана-Мишеля Баскию "Баския: Взрыв реальности", который представит куратор Катя Тейлор. 28 февраля состоится показ короткометражных фильмов, созданных украинскими режиссерами-участниками лаборатории IndieLab. 

Фото: Фестиваль "Независимость"

Фестиваль "Независимость" будет проходить с 21 по 28 февраля. 

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