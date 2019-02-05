На фестивале американского кино покажут трех номинантов на "Оскар"

Фестиваль американского кино "Независимость", который проходит в конце зимы, объявил свою программу.
В этом году в программе – игровые и документальные фильмы. Среди игровых – три номинанта на "Оскар".
Все фильмы представит кинокритик Андрей Алферов, который также проведет лекции по истории американского кино.
В программе игрового кино:
- "Можете ли вы меня простить" Мариэль Геллер с Мелиссой Маккарти в главной роли;
- "Черный клановец" Спайка Ли (лауреат гран-при Каннского кинофестиваля);
- "Середина 90-х" – режиссерский дебют Джоны Хилла;
- "Красивый мальчик" Феликса Ван Гренингена с Тимоти Шаламе и Стивом Кареллом;
- "Если бы улица Бил могла говорить" Барри Дженкинса ("Лунный свет");
- "Восьмой класс" Бо Бернема.
Документальная программа состоит из фильмов American Showcase:
- "Уравновешивание весов" Шерон Роувен;
- "Нежные плечи, переосмысление Барби" Андреа Невинс;
- "Служила, как девушка" Лисы Геслоу;
- "Некрологи";
- "Мир под твоими ногами";
- "Округ Гейл утром и вечером";
- "Стенд-ап" Джонатана Миллера;
- "Изобрести завтра" Лоры Никс.
Также в рамках фестиваля покажут фильм про Жана-Мишеля Баскию "Баския: Взрыв реальности", который представит куратор Катя Тейлор. 28 февраля состоится показ короткометражных фильмов, созданных украинскими режиссерами-участниками лаборатории IndieLab.
Фестиваль "Независимость" будет проходить с 21 по 28 февраля.