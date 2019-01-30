Объявили состав жюри Берлинского кинофестиваля

Оргкомитет Берлинале огласил состав Международного жюри конкурса, в который вошло 6 человек.

Об этом сообщается на официальном сайте фестиваля.

Решать, кто получит Золотого и Серебряных медведей на 69-м Берлинском кинофестивале, будут актриса Жюльет Бинош (Франция), кинокритик Джастин Чанг (США), актриса Сандра Хюллер (Германия), режиссер Себастиан Лелио (Чили), главный куратор секции фильма в Музее современного искусства в Нью-Йорке Радженда Рой (США) и актриса Труди Стайлер (Великобритания).

О том, что Жюльет Бинош возглавит жюри кинофестиваля, сообщили 11 декабря 2018 года. «Мне очень приятно, что Жюльет стала председателем Международного жюри 2019 года. Фестиваль имеет с ней тесную связь, и я очень рад, что она вернется на фестиваль в этой выдающейся должности», – сказал Директор Берлинале Дитер Косслик. Примечательно, что сама Бинош получила приз «Berlinale Camera» в 1993 году и выиграла «Серебряного медведя» Берлинале в 1997 году за фильм «Английский пациент».

Напомним, что Берлинский международный кинофестиваль – это ежегодный кинофестиваль, основан в 1951 году. С 1956 года решение о присуждении главных наград принимает международное жюри. Главный приз – Золотой медведь – присуждается лучшему фильму. Серебряного медведя вручают в таких категориях: лучший режиссёр, лучший актёр, лучшая актриса, лучшая музыка и приз за выдающиеся достижения в области искусства.

В этом году 69-й Берлинский международный кинофестиваль пройдет 7-17 февраля.