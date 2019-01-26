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Умер обладатель трех "Оскаров" композитор Мишель Легран

Лебран - автор музыки к фильму "Шербурские зонтики".

Умер обладатель трех "Оскаров" композитор Мишель Легран
Мишель Легран
Фото: Medici.tv

Автор музыки для фильма "Шербурские зонтики" французский композитор и певец Мишель Легран скончался в возрасте 86 лет в ночь на субботу, 26 января. Об этом сообщила парижская газета Le Monde.

Легран - обладатель трех премий "Оскар", пяти "Грэмми" и "Золотого глобуса". За свою жизнь он сочинил мелодии к более чем 200 кинокартинам, а также представил около ста авторских альбомов. Музыка к лентам "Шербурские зонтики" и "Девушки из Рошфора" прославила композитора на весь мир.

Мишель Легран сотрудничал с Эдит Пиаф, Шарлем Азнавуром, Фрэнком Синатрой и Лайзой Миннели. Он написал музыку к балету хореографа Джона Ноймайера "Лилиом". За эту работу в 2012 году его наградили призом "Бенуа танца". Композитор являлся лауреатом премий BAFTA, а также три раза номинировался на премию "Сезар".

Легран родился в 1932 году в Париже в семье музыкантов. Свой первый музыкальный опыт он получил от отца - композитора Реймона Леграна и матери - пианистки Марсель Тер-Микаэлян. В возрасте десяти лет он поступил в Парижскую консерваторию, которую окончил в 1952 году. 

После этого Легран отправился в турне по США, где начал писать музыку к кинофильмам и работал с такими режиссерами, как Жак Деми и Жан-Люк Годар.

Напомним, вчера в Киеве умер журналист Николай Бабич.

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