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В лонг-листе "Золотой Дзиги" - 83 украинских фильма

Церемония вручения состоится 19 апреля.

В лонг-листе "Золотой Дзиги" - 83 украинских фильма
Фото: Украинская киноакадемия

Украинская киноакадемия объявила лонг-лист претендентов на национальную кинопремию "Золотая Дзига", которая будет вручаться уже в третий раз.

Об этом сообщает пресс-служба премии.

В длинный список вошло 83 украинских фильма - 26 полнометражных игровых, 32 короткометражных игровых, 11 документальных и 14 анимационных. Номинантов в 20 категориях объявят в марте.

Церемония вручения премий "Золотая Дзига" состоится 19 апреля.

Повнометражний ігровий фільм:

  • "20/20 безлюдна країна"
  • "11 дітей з Моршина"
  • "5 терапія"
  • "Бобот та енергія Всесвіту"
  • "Брама"
  • "Вісім"
  • "Герой мого часу"
  • "Гірська жінка: На війні"
  • "Дике поле"
  • "Донбас"
  • "Зрадник"
  • "Коли падають дерева"
  • "Легенда Карпат"
  • "Лиса гора"
  • "Місто, в якому не ходять гроші"
  • "Одеський підкидько"
  • "Позивний "Бандерас"
  • "Пригоди Святого Миколая"
  • "Свінгери"
  • "Секс і нічого особистого"
  • "Січень–березень"
  • "Сотка"
  • "Таємний щоденник Симона Петлюри"
  • "Чорний Козак"
  • "Шляхетні волоцюги"
  • "DZIDZIO перший раз"

Короткометражний ігровий фільм:

  • "Батьківський день"
  • "В радості, і тільки в радості"
  • "Вічність"
  • "Гойдалки"
  • "Голос"
  • "Затамувавши подих"
  • "Звичайний ранок"
  • "Інклюзія в школі"
  • "Изгой"
  • "Камалока"
  • "Київська історія"
  • "Клоун"
  • "Кобзарський цех"
  • "Крокодил"
  • "Маніяк"
  • "Мілена"
  • "МОНО"
  • "На краю"
  • "Обійми МЕНЕ"
  • "Одного разу в Одесі"
  • "П'ять хвилин"
  • "Поза зоною"
  • "Прощена неділя"
  • "Серцеїдка"
  • "Слово"
  • "Урок риболовлі"
  • "Цвяхи"
  • "Чоловік"
  • "Штангіст"
  • "Що "якщо""
  • "Crabgirl"
  • "Mia Donna"

Документальний повнометражний фільм:

  • "Вірю. Чекаю. Молюся."
  • "Вона та війна"
  • "Гоголь Док"
  • "Домашні ігри"
  • "Какофонія Донбасу"
  • "Міф"
  • "Михайло та Даниїл"
  • "Перша сотня"
  • "Тато - мамин брат"
  • "Час недитячий"
  • "Явних проявів немає"

Анимационные фильмы:

  • "Голодний дух"
  • "Дзвінка читає Мишка"
  • "Ефект Мамонта"
  • "Кінець"
  • "Котку"
  • "Мімікрія"
  • "Монах"
  • "Найтемніший Синій Колір"
  • "Ромео і Джульєтта?"
  • "Сильні духом"
  • "Світ навпаки"
  • "Чому ковбасу нарізають під кутом"
  • "Як розвеселити самотність?"
  • "Döner"

В 2018 году "Золотую Дзигу" в номинации "Лучший фильм года" получила картина "Киборги" Ахтема Сеитаблаева.

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