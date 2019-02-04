В лонг-листе "Золотой Дзиги" - 83 украинских фильма

Украинская киноакадемия объявила лонг-лист претендентов на национальную кинопремию "Золотая Дзига", которая будет вручаться уже в третий раз.

Об этом сообщает пресс-служба премии.

В длинный список вошло 83 украинских фильма - 26 полнометражных игровых, 32 короткометражных игровых, 11 документальных и 14 анимационных. Номинантов в 20 категориях объявят в марте.

Церемония вручения премий "Золотая Дзига" состоится 19 апреля.

Повнометражний ігровий фільм:

"20/20 безлюдна країна"

"11 дітей з Моршина"

"5 терапія"

"Бобот та енергія Всесвіту"

"Брама"

"Вісім"

"Герой мого часу"

"Гірська жінка: На війні"

"Дике поле"

"Донбас"

"Зрадник"

"Коли падають дерева"

"Легенда Карпат"

"Лиса гора"

"Місто, в якому не ходять гроші"

"Одеський підкидько"

"Позивний "Бандерас"

"Пригоди Святого Миколая"

"Свінгери"

"Секс і нічого особистого"

"Січень–березень"

"Сотка"

"Таємний щоденник Симона Петлюри"

"Чорний Козак"

"Шляхетні волоцюги"

"DZIDZIO перший раз"

Короткометражний ігровий фільм:

"Батьківський день"

"В радості, і тільки в радості"

"Вічність"

"Гойдалки"

"Голос"

"Затамувавши подих"

"Звичайний ранок"

"Інклюзія в школі"

"Изгой"

"Камалока"

"Київська історія"

"Клоун"

"Кобзарський цех"

"Крокодил"

"Маніяк"

"Мілена"

"МОНО"

"На краю"

"Обійми МЕНЕ"

"Одного разу в Одесі"

"П'ять хвилин"

"Поза зоною"

"Прощена неділя"

"Серцеїдка"

"Слово"

"Урок риболовлі"

"Цвяхи"

"Чоловік"

"Штангіст"

"Що "якщо""

"Crabgirl"

"Mia Donna"

Документальний повнометражний фільм:

"Вірю. Чекаю. Молюся."

"Вона та війна"

"Гоголь Док"

"Домашні ігри"

"Какофонія Донбасу"

"Міф"

"Михайло та Даниїл"

"Перша сотня"

"Тато - мамин брат"

"Час недитячий"

"Явних проявів немає"

Анимационные фильмы:

"Голодний дух"

"Дзвінка читає Мишка"

"Ефект Мамонта"

"Кінець"

"Котку"

"Мімікрія"

"Монах"

"Найтемніший Синій Колір"

"Ромео і Джульєтта?"

"Сильні духом"

"Світ навпаки"

"Чому ковбасу нарізають під кутом"

"Як розвеселити самотність?"

"Döner"

В 2018 году "Золотую Дзигу" в номинации "Лучший фильм года" получила картина "Киборги" Ахтема Сеитаблаева.