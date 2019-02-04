В лонг-листе "Золотой Дзиги" - 83 украинских фильма

Украинская киноакадемия объявила лонг-лист претендентов на национальную кинопремию "Золотая Дзига", которая будет вручаться уже в третий раз.
Об этом сообщает пресс-служба премии.
В длинный список вошло 83 украинских фильма - 26 полнометражных игровых, 32 короткометражных игровых, 11 документальных и 14 анимационных. Номинантов в 20 категориях объявят в марте.
Церемония вручения премий "Золотая Дзига" состоится 19 апреля.
Повнометражний ігровий фільм:
- "20/20 безлюдна країна"
- "11 дітей з Моршина"
- "5 терапія"
- "Бобот та енергія Всесвіту"
- "Брама"
- "Вісім"
- "Герой мого часу"
- "Гірська жінка: На війні"
- "Дике поле"
- "Донбас"
- "Зрадник"
- "Коли падають дерева"
- "Легенда Карпат"
- "Лиса гора"
- "Місто, в якому не ходять гроші"
- "Одеський підкидько"
- "Позивний "Бандерас"
- "Пригоди Святого Миколая"
- "Свінгери"
- "Секс і нічого особистого"
- "Січень–березень"
- "Сотка"
- "Таємний щоденник Симона Петлюри"
- "Чорний Козак"
- "Шляхетні волоцюги"
- "DZIDZIO перший раз"
Короткометражний ігровий фільм:
- "Батьківський день"
- "В радості, і тільки в радості"
- "Вічність"
- "Гойдалки"
- "Голос"
- "Затамувавши подих"
- "Звичайний ранок"
- "Інклюзія в школі"
- "Изгой"
- "Камалока"
- "Київська історія"
- "Клоун"
- "Кобзарський цех"
- "Крокодил"
- "Маніяк"
- "Мілена"
- "МОНО"
- "На краю"
- "Обійми МЕНЕ"
- "Одного разу в Одесі"
- "П'ять хвилин"
- "Поза зоною"
- "Прощена неділя"
- "Серцеїдка"
- "Слово"
- "Урок риболовлі"
- "Цвяхи"
- "Чоловік"
- "Штангіст"
- "Що "якщо""
- "Crabgirl"
- "Mia Donna"
Документальний повнометражний фільм:
- "Вірю. Чекаю. Молюся."
- "Вона та війна"
- "Гоголь Док"
- "Домашні ігри"
- "Какофонія Донбасу"
- "Міф"
- "Михайло та Даниїл"
- "Перша сотня"
- "Тато - мамин брат"
- "Час недитячий"
- "Явних проявів немає"
Анимационные фильмы:
- "Голодний дух"
- "Дзвінка читає Мишка"
- "Ефект Мамонта"
- "Кінець"
- "Котку"
- "Мімікрія"
- "Монах"
- "Найтемніший Синій Колір"
- "Ромео і Джульєтта?"
- "Сильні духом"
- "Світ навпаки"
- "Чому ковбасу нарізають під кутом"
- "Як розвеселити самотність?"
- "Döner"
В 2018 году "Золотую Дзигу" в номинации "Лучший фильм года" получила картина "Киборги" Ахтема Сеитаблаева.