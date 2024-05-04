Посол США озвучила ключові умови збереження підтримки України з боку Вашингтона

Посол США в Україні Бріджит Брінк озвучила ключові умови збереження підтримки України з боку США.
Коментуючи візит заступниці адміністратора Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) Ізабель Коулмен до Києва, Брінк наголосила на важливості проведення деяких реформ.
"Продовження антикорупційних та інших реформ, а також підзвітне використання американської допомоги є ключовими для досягнення цих цілей та збереження підтримки з боку США", - написала посол у соцмережі Х.
Брінк додала, що "ми - разом з Україною".
- Днями Ізабель Коулмен відвідала Україну. Вона зустрілася з главою українського уряду Денисом Шмигалем.
- Тоді ж стало відомо, що USAID виділяє на підтримку українського сільського господарства 60 млн доларів.
- Ця допомога спрямована на впровадження нової програми Harvest (“Врожай”). Вона має пом’якшити вплив російської агресії на сільськогосподарське виробництво в Україні.