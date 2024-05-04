Посол США озвучила ключові умови збереження підтримки України з боку Вашингтона

Посол США в Україні Бріджит Брінк озвучила ключові умови збереження підтримки України з боку США.

Коментуючи візит заступниці адміністратора Агентства Сполучених Штатів з міжнародного розвитку (USAID) Ізабель Коулмен до Києва, Брінк наголосила на важливості проведення деяких реформ.

"Продовження антикорупційних та інших реформ, а також підзвітне використання американської допомоги є ключовими для досягнення цих цілей та збереження підтримки з боку США", - написала посол у соцмережі Х.

Брінк додала, що "ми - разом з Україною".