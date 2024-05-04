У суботу вранці ворожі війська знову атакували Нікополь. Унаслідок обстрілу виникла пожежа у житловому секторі, поранень зазнала 58-річна жінка.
Про це повідомляє ДСНС України.
"В результаті ворожого удару виникло займання у житловому секторі. По прибуттю вогнеборці встановили, що внаслідок обстрілу горить господарча споруда, гараж та легковий автомобіль на загальній площі 100 кв. м. Рятувальники ліквідували пожежу", — ідеться у повідомленні.
Через ворожий обстріл постраждала жінка, 1966 року народження, її госпіталізували.
- Цієї ночі у Павлоградському районі унаслідок атаки пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури та будинки.