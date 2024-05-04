"Вчасні й достатні рішення про ППО для України, вчасне постачання зброї для наших воїнів – це те, що необхідно просто зараз для захисту життя", - наголосив Президент.

Цього тижня (починаючи з 29 квітня) російські окупанти 380 разів обстріляли українські регіони.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Харківська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська області. Терористи здійснили понад 380 обстрілів наших міст та регіонів лише за цей тиждень. І так – кожен тиждень цієї війни", - зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що "вчасні й достатні рішення про ППО для України, вчасне постачання зброї для наших воїнів – це те, що необхідно просто зараз для захисту життя".

Президент наголосив, що щоденний свідомий російський терор можна зупинити і для цього "у партнерів є всі необхідні системи, вся необхідна зброя".

"Дякую всім лідерам і державам, які розуміють, що оперативність у постачанні та повнота реалізації домовленостей – це те, що захищає не лише українців, а й кожен народ, проти якого може бути націлений російський терор", - додав глава держави.