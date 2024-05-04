Роман Григорів, Ілля Разумейко: «Сучасне мистецтво, сучасна опера — це те, що відрізняє нас від Росії»
Роман Григорів, Ілля Разумейко: «Сучасне мистецтво, сучасна опера — це те, що відрізняє нас від Росії»
П'ятниця стала четвертим найбільш "тривожним" днем в Україні за час повномасштабної війни
П'ятниця стала четвертим найбільш "тривожним" днем в Україні за час повномасштабної війни
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
У розвідці США зробили прогноз щодо завершення війни в Україні
Російські війська зайшли на базу американських військових у Нігері, - ЗМІ
Російські війська зайшли на базу американських військових у Нігері, - ЗМІ
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
«Ви чиї? Наші чи не наші? Дурдом!»: як я лікую дитину в евакуйованій через погрози білорусів лікарні
​ХАМАС у кампусах
​ХАМАС у кампусах
​Сили оборони ліквідували ще 1270 російських окупантів
​Сили оборони ліквідували ще 1270 російських окупантів
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Сили оборони активно використовують ATACMS. Чому саме зараз?
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
Духовна дипломатія і американська допомога. Як це працює?
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: За тиждень росіяни здійснили понад 380 обстрілів міст та регіонів України

"Вчасні й достатні рішення про ППО для України, вчасне постачання зброї для наших воїнів – це те, що необхідно просто зараз для захисту життя", - наголосив Президент.

Зеленський: За тиждень росіяни здійснили понад 380 обстрілів міст та регіонів України
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Цього тижня (починаючи з 29 квітня) російські окупанти 380 разів обстріляли українські регіони.

Про це повідомив Президент Володимир Зеленський.

"Харківська, Чернігівська, Сумська, Донецька, Запорізька, Миколаївська, Херсонська, Одеська області. Терористи здійснили понад 380 обстрілів наших міст та регіонів лише за цей тиждень. І так – кожен тиждень цієї війни", - зазначив Зеленський.

Глава держави підкреслив, що "вчасні й достатні рішення про ППО для України, вчасне постачання зброї для наших воїнів – це те, що необхідно просто зараз для захисту життя".

Президент наголосив, що щоденний свідомий російський терор можна зупинити і для цього "у партнерів є всі необхідні системи, вся необхідна зброя".

"Дякую всім лідерам і державам, які розуміють, що оперативність у постачанні та повнота реалізації домовленостей – це те, що захищає не лише українців, а й кожен народ, проти якого може бути націлений російський терор", - додав глава держави.

  • У ніч на 4 травня росіяни запустили по Україні 13 ударних безпілотників. Сили ППО знищили усі "шахеди".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies