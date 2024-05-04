В Росії заявили про нібито атаку по Криму ракетами ATACMS

Українська сторона не коментує цих заяв.

Російська Федерація заявила, що тимчасово окупований Крим атакували ракетами ATACMS.

У міноборони РФ стверджують, що російські сили ППО начебто збили чотири ракети над Кримом, пише Радіо Свобода.

Місцеві жителі про вибухи не повідомляли. Повітряну тривогу не оголошували.

Українська сторона не коментує цих заяв.