В Росії заявили про нібито атаку по Криму ракетами ATACMS

Російська Федерація заявила, що тимчасово окупований Крим атакували ракетами ATACMS.
У міноборони РФ стверджують, що російські сили ППО начебто збили чотири ракети над Кримом, пише Радіо Свобода.
Місцеві жителі про вибухи не повідомляли. Повітряну тривогу не оголошували.
Українська сторона не коментує цих заяв.
- Раніше "Схеми" оприлюднили супутникові знімки Planet Labs, на яких видно наслідки ураження військового аеродрому окупантів у Джанкої в ніч на 30 квітня. Тоді телеграм-канал Astra повідомив, що внаслідок атаки по кримському аеродромі були поранені п’ятеро військовослужбовців РФ.