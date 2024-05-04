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Росіяни впродовж доби завдали майже 250 ударів по Запорізькій області

Під обстрілами опинилися 12 населених пунктів.

Росіяни впродовж доби завдали майже 250 ударів по Запорізькій області
обстріли Запоріжжя
Фото: Іван Федоров

За добу російські окупанти завдали 246 ударів по 12 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовані руйнування житлових будинків. Без постраждалих.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Ворог завдав авіаційних ударів по Малій Токмачці. 109 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку та Копані. 6 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку, Левадне та Роботине", — йдеться у дописі.

Ще 129 артобстрілів завдано по території Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного, Вербового, Лобкового, Приморського та Малинівки.

Надійшло 15 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

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