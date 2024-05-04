П'ятниця стала четвертим найбільш "тривожним" днем в Україні за час повномасштабної війни

За жоден день 2024 року сирена не лунала стільки разів, як 3 травня.

Волонтерський проєкт "Мапа тривог", який проводить візуалізацію повітряних загроз для населення, на своїй сторінці у мережі X повідомив, що п'ятниця стала одним із найбільш "тривожних" днів за весь час повномасштабної війни Росії проти України.

Станом на 21:48 у різніх регіонах країни впродовж доби 3 травня сигнал "повітряна тривога" пролунав загалом 132 рази. Такого не траплялося у жоден інший день 2024 року.

Аж чотири рази тривога оголошувалася по всій території України через зліт бомбардувальника МіГ-31К.

Більше тривог фіксувалося за час вторгнення лише тричі: 14 березня 2023 року їх було 150, 25 серпня 2023 року 159. А абсолютний антирекорд утримує перший День Незалежності, який Україна зустрічала у стані великої війни: 24 серпня 2022 року сирена лунала 189 разів.