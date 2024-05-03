"Зараз ми перед новим етапом війни", - зазначив Президент.

Росія готується до спроб розширити наступальні дії.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час вручення нагород прикордонникам, перебуваючи на Хмельниччині.

"Сьогодні вже 800-й день війни. Це надзвичайно складний і жорсткий шлях, який довелось пройти нашій державі, щоб зберегти українське життя... Шлях, який ще належить нам пройти, щоб завершити цю війну на справедливих умовах, на умовах України. Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроб розширити наступальні дії", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що необхідно "зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум".