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Зеленський заявив, що Росія готується до спроб розширити наступальні дії

"Зараз ми перед новим етапом війни", - зазначив Президент.

Зеленський заявив, що Росія готується до спроб розширити наступальні дії
Володимир Зеленський у Хмельницькому 3 травня 2024 року
Фото: ОПУ

Росія готується до спроб розширити наступальні дії.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час вручення нагород прикордонникам, перебуваючи на Хмельниччині.

"Сьогодні вже 800-й день війни. Це надзвичайно складний і жорсткий шлях, який довелось пройти нашій державі, щоб зберегти українське життя... Шлях, який ще належить нам пройти, щоб завершити цю війну на справедливих умовах, на умовах України. Зараз ми перед новим етапом війни. Окупант готується до спроб розширити наступальні дії", - сказав Зеленський.

Він наголосив, що необхідно "зробити все, щоб зірвати російський наступальний задум".

  • Раніше Зеленський в інтерв'ю каналу CBS News сказав, що українським Силам оборони вдалося стримати наступ Росії у найважчі зимові місяці. Однак РФ планує новий наступ у травні-червні.
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