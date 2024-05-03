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За місяць росіяни 444 рази застосували проти Сил оборони боєприпаси із хімічними речовинами

Загалом від початку повномасштабного вторгнення зафіксували майже дві тисячі таких випадків.

За місяць росіяни 444 рази застосували проти Сил оборони боєприпаси із хімічними речовинами
Хімічна зброя РФ
Фото: Командування Сил підтримки Збройних Сил України

За останній місяць зафіксовано 444 випадки застосування росіянами боєприпасів із вмістом небезпечних хімічних речовин, що на 71 випадок більше, ніж за попередній період.

Про це повідомило Командування Сил підтримки ЗСУ.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення зафіксували 1891 такий випадок.

"Основним способом доставки є використання безпілотних літальних апаратів переважно зі скидом К-51... Противник продовжує застосовувати боєприпаси, які містять небезпечні хімічні речовини, чим порушує «Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення, застосування хімічної зброї та про її знищення», а також закони та звичаї ведення війни", - наголосили у Силах підтримки.

  • У квітні Сили оброни повідомили про збільшення кількості випадків хімічних атак із боку РФ.
  • Держдепартамент США підтвердив факт використання росіянами хімічної зброї.
  • Міністерство закордонних справ України привітало рішення Сполучених Штатів від 1 травня щодо запровадження додаткових обмежувальних заходів проти Російської Федерації, пов’язаних із розв’язанням державою-агресором повномасштабної війни проти України та застосуванням хімічної зброї.
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