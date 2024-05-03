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Дмитро Кулеба обговорив із чеським міністром закордонних справ ініціативу із закупівлі снарядів для України

Також міністри говорили про Саміт миру.

Дмитро Кулеба обговорив із чеським міністром закордонних справ ініціативу із закупівлі снарядів для України
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба
Фото: МЗС України

3 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з чеським колегою Яном Ліпавським.

Як повідомив Кулеба на своїй сторінці у соцмережі Х, головною темою переговорів стало підбиття підсумків прогресу чеської ініціативи та спільних зусиль щодо посилення військової допомоги Україні. 

"Ми також скоординували спільні кроки для забезпечення успіху Саміту миру. Я вдячний Чехії за її дружню та постійну підтримку", - написав український міністр.

Чеська ініціатива із закупівлі снарядів для України

  • На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.
  • Низка держав уже зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.
  • Стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.
  • Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.
  • Ряд країн уже зробили свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для України, попри це, грошей, як і раніше, не вистачає. Також необхідно перевірити пропоновані боєприпаси, тому частина може потрапити на лінію фронту лише до кінця року.
  • У квітня глава євродипломатії Жозеп Боррель повідомив, що постачання 155-мм артилерійських снарядів за чеською ініціативою для України очікуються вже наприкінці травня.
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