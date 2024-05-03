Дмитро Кулеба обговорив із чеським міністром закордонних справ ініціативу із закупівлі снарядів для України

Також міністри говорили про Саміт миру.

3 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з чеським колегою Яном Ліпавським.

Як повідомив Кулеба на своїй сторінці у соцмережі Х, головною темою переговорів стало підбиття підсумків прогресу чеської ініціативи та спільних зусиль щодо посилення військової допомоги Україні.

"Ми також скоординували спільні кроки для забезпечення успіху Саміту миру. Я вдячний Чехії за її дружню та постійну підтримку", - написав український міністр.

Чеська ініціатива із закупівлі снарядів для України