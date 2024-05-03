Дмитро Кулеба обговорив із чеським міністром закордонних справ ініціативу із закупівлі снарядів для України

3 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів розмову з чеським колегою Яном Ліпавським.
Як повідомив Кулеба на своїй сторінці у соцмережі Х, головною темою переговорів стало підбиття підсумків прогресу чеської ініціативи та спільних зусиль щодо посилення військової допомоги Україні.
"Ми також скоординували спільні кроки для забезпечення успіху Саміту миру. Я вдячний Чехії за її дружню та постійну підтримку", - написав український міністр.
Чеська ініціатива із закупівлі снарядів для України
- На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що його держава знайшла для України сотні тисяч снарядів, але проєкт потребує фінансування. Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї.
- Низка держав уже зголосилися виділити кошти. Серед них – Португалія, Фінляндія, Німеччина, Литва та інші.
- Стало відомо, що Чехія доставила в Україну 300 тисяч снарядів, які повинні забезпечити життєво важливий "перепочинок на кілька місяців" на лінії фронту.
- Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський повідомив, що в межах чеської ініціативи про придбання боєприпасів для України цифра може зрости з 800 тисяч до 1,5 млн.
- Ряд країн уже зробили свій внесок в ініціативу Чехії щодо закупівлі снарядів для України, попри це, грошей, як і раніше, не вистачає. Також необхідно перевірити пропоновані боєприпаси, тому частина може потрапити на лінію фронту лише до кінця року.
- У квітня глава євродипломатії Жозеп Боррель повідомив, що постачання 155-мм артилерійських снарядів за чеською ініціативою для України очікуються вже наприкінці травня.