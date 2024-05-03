До цього Тюрін виконував обов’язки голови.

Президент Володимир Зеленський призначив Сергія Тюріна головою Хмельницької ОДА.

Про це йдеться в указі президента № 268/2024 від 2 травня 2024 року.

“Призначити Тюріна Сергія Григоровича головою Хмельницької обласної державної адміністрації”, – йдеться в документі.

Раніше Сергій Тюрін виконував обов’язки голови Хмельницької ОВА.

Ще 16 лютого Кабмін погодив призначення Сергія Тюріна на посаду голови Хмельницької ОВА.

Сергій Тюрін виконував обов’язки голови після звільнення Сергія Гамалія навесні минулого року.

15 березня 2023 року президент Володимир Зеленський підписав укази про звільнення трьох керівників обласних військових адміністрацій - Хмельницької, Донецької та Одеської.