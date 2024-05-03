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​Зеленський у Києві провів зустріч із головою МЗС Великої Британії Кемероном

Вони обговорили ситуацію на фронті і потреби ЗСУ.

​Зеленський у Києві провів зустріч із головою МЗС Великої Британії Кемероном
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський напередодні в Києві провів зустріч із державним секретарем у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Девідом Кемероном.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський подякував уряду Великої Британії за найбільший пакет оборонної підтримки обсягом пів мільярда фунтів стерлінгів, про який оголосили минулого тижня.

"Надання цього пакета, разом із надважливим рішенням США про допомогу, має велике значення для нас у цей ключовий момент", - сказав він.

Президент поінформував про ситуацію на фронті і наголосив: важливо, щоб озброєння, передбачене пакетом підтримки, надійшло якомога швидше. Передусім це - бронетехніка, боєприпаси та ракети різних типів.

Особливу увагу під час зустрічі приділили підготовці до важливих міжнародних заходів, що відбудуться незабаром: саміту "Групи семи" в Італії, інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, саміту НАТО у Вашингтоні та четвертого саміту Європейської політичної спільноти у Великій Британії.

Раніше, 25 квітня, Зеленський зустрівся у Києві з міністром фінансів Великої Британії. Співрозмовники говорили про санкції проти РФ.

  • 23 квітян уряд Великої Британії анонсував свій найбільший пакет допомоги для України із ракетами Storm Shadow, катерами та бронемашинами. Докладніше про нього читайте в матеріалі LB.ua "Storm Shadow, катери, бронемашини. Великий пакет від Сполученого Королівства".
  • Також прем'єр Британії пообіцяв збільшити витрати на оборону з гарантованим фінансуванням для України. До 2030-го бюджет Сполученого Королівства має передбачати 87 мільярдів фунтів на рік для військової сфери.
  • Раніше міністр оборони Великї Британії Грант Шеппс повідомив про можливість надання Україні прототипу лазерної зброї DragonFire, яка може збивати дрони і ракети.
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