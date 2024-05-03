Королю Чарльзу презентували манускрипт про його коронацію

Офіційний запис в довжину 21 метр, над його створенням працювали 56 днів.

Король Великої Британії Чарльз ІІІ отримав у подарунок традиційний манускрипт із детальним записом подій дня його коронації.

Як пише BBC, така традиція існує в королівстві вже понад 700 років, а найдавніший збережений опис зведення на престол монарха датується 1308 роком.

Мансукрипт Чарльза у довжину сягає 21 метра, містить 11 500 слів, написаних каліграфісткою Стефані Вестерн-Гілл, та численні ілюстрації. Авторка особисто передала королю свою роботу, на що той жартівливо запитав "Чи немає орфографічних помилок?

Королева Камілла, яка теж була присутня на церемонії, поскаржилася, що не зможе нічого прочитати без своїх окулярів.

Створення запису зайняло у майстрині 56 днів, без вихідних. Вперше для манускрипта не використовувалася шкіра тварин, що відповідає сучасним зусиллям щодо збереження природи. Замість пергаменту текст написано на спеціальному папері. Після нетривалого перебування у Букінгемському палаці манускрипт виставлять на огляд підданих, після чого спрямують до архіву.