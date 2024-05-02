Блок НАТО оприлюднив заяву щодо гібридних атак Росії на члени Альянсу

Блок НАТО оприлюднив заяву щодо гібридних атак Росії на деякі країни-члени Альянсу.

Як ідеться на сайті організації, ворожу діяльність зафіксували на території Чехії, Естонії, Німеччини, Латвії, Литви, Польщі та Великобританії.

"Ці інциденти є частиною кампанії з активізації діяльності, яку Росія продовжує здійснювати по всьому євроатлантичному регіону, зокрема, на території Альянсу і через довірених осіб. Сюди входять диверсії, акти насильства, кібер- та електронне втручання, кампанії з дезінформації та інші гібридні операції. Союзники НАТО висловлюють глибоке занепокоєння гібридними діями Росії, які становлять загрозу безпеці союзників", - зазначено у заяві.

В Альянсі заявили, що підтримують постраждалих і будуть "діяти індивідуально та колективно, щоб протистояти цим діям".

"Ми засуджуємо поведінку Росії та закликаємо Росію виконувати свої міжнародні зобов'язання, як це роблять союзники. Дії Росії не завадять союзникам продовжувати надавати підтримку Україні", - запевнили у НАТО.