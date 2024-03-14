Росія з Калінінградської області могла заглушити сигнал в літаку, яким летів міністр оборони Британії, — Reuters

Міністерство оборони Британії поки не коментувало цю ситуацію.

Росія, ймовірно, заглушила супутниковий сигнал літака міністра оборони Великої Британії Гранта Шаппса, коли дипломат пролітав поблизу російського Калінінграда, пише Reuters.

За інформацією агенства, Росія заглушила супутниковий сигнал на літаку, яким міністр оборони Грант Шаппс подорожував із Польщі назад до Британії.

Міністерство оборони Британії поки не коментувало цю ситуацію.

За інформацією джерел агенства та журналістів, які летіли разом із Шаппсом, сигнал GPS перешкоджав приблизно 30 хвилин, поки літак пролітав поблизу російського балтійського анклаву Калінінграда.

В цей час мобільні телефони не могли підключатися до інтернету, тож літак був змушений використовувати альтернативні методи для визначення свого місцеперебування.