Німецький концерн Rheinmetall збільшить виробництво боєприпасів до 700 тисяч снарядів на рік

Німецьке оборонне підприємство Rheinmetall планує збільшити виробництво артилерійських боєприпасів до 700 тисіч снарядів на рік за допомогою розширення виробничих потужностей та будівництва нових заводів в Україні та Литві.Про це пише Tagesschau.
Найбільша німецька оборонна компанія Rheinmetall збирається у десять разів збільшити виробництво артилерійських боєприпасів. Мова йде про 700 тисяч снарядів за рік.
До повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія продавала близько 70 тисяч снарядів на рік, але зараз попит значно зріс, заявив генеральний директор компанії Армін Паппергер у Дюссельдорфі
З огляду на заплановані виробничі потужності на кінець 2024 року, він додав: "Ми близькі до виробництва 700 000 снарядів".
Завдяки новому заводу в Унтерлюсі (Нижня Саксонія) та двом майбутнім заводам в Україні та Литві, очікується, що до 2027 року виробництво боєприпасів зросте до 1,1 мільйона.
- У лютому у Німеччині почали будувати завод Rheinmetall, де вироблятимуть артилерійські снаряди. Вартість заводу складатиме орієнтовно 300 мільйонів євро, на підприємстві працюватимуть 500 робітників.
- На початку грудня стало відомо, що Rheinmetall запустить свій завод в Україні вже наступного року. У підприємстві очікують укласти з Україною угоду щодо виробництва бронетранспортерів Fuchs і бойових машин піхоти Lynx. Завод Rheinmetall планує запустити вже у 2024 році.
- Німецький оборонний завод отримав ще одне замовлення на постачання у 2025 році кількох десятків тисяч снарядів різних типів для ЗСУ. Вартість замовлення складає близько 1,2 мільярда євро.