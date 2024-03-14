Німецький концерн Rheinmetall збільшить виробництво боєприпасів до 700 тисяч снарядів на рік

До 2027 року виробництво боєприпасів зросте до 1,1 мільйона.

Німецьке оборонне підприємство Rheinmetall планує збільшити виробництво артилерійських боєприпасів до 700 тисіч снарядів на рік за допомогою розширення виробничих потужностей та будівництва нових заводів в Україні та Литві.Про це пише Tagesschau.

Найбільша німецька оборонна компанія Rheinmetall збирається у десять разів збільшити виробництво артилерійських боєприпасів. Мова йде про 700 тисяч снарядів за рік.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну компанія продавала близько 70 тисяч снарядів на рік, але зараз попит значно зріс, заявив генеральний директор компанії Армін Паппергер у Дюссельдорфі

З огляду на заплановані виробничі потужності на кінець 2024 року, він додав: "Ми близькі до виробництва 700 000 снарядів".

Завдяки новому заводу в Унтерлюсі (Нижня Саксонія) та двом майбутнім заводам в Україні та Литві, очікується, що до 2027 року виробництво боєприпасів зросте до 1,1 мільйона.