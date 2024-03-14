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У Фінляндії затримали трьох підозрюваних у відмиванні коштів на бронежилети для ЗСУ

Підозрювані привласнили близкьо 5,7 млн євро під час закупівель амуніції для ЗСУ.

У Фінляндії затримали трьох підозрюваних у відмиванні коштів на бронежилети для ЗСУ
Фото: пресслужба НАБУ

На території Фінляндії 11 березня затримано трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів Міноборони України під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро, повідомляє НАБУ.

Завдяки спільній роботі детективів НАБУ, САП та співробітників Національного бюро розслідувань кримінальної поліції Фінляндської Республіки, 11 березня 2024 року на території Фінляндської республіки затримано трьох осіб за підозрою у відмиванні коштів Міністерства оборони України під час закупівлі засобів індивідуального захисту на суму 5,7 млн євро. 

На нерухомість одного із затриманих, громадянина Фінляндії, накладено арешт.

"Серед затриманих – представник приватної компанії, яка недопоставила Міноборони 50% від закуплених та повністю оплачених бронежилетів. Частину цих коштів затримані витратили на придбання елітних автівок та об’єкту нерухомості", — ідеться у повідомленні.  

Зібрані докази НАБУ використає у кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами Міноборони при закупівлі бронежилетів. Вживаються заходи для забезпечення відшкодування заподіяних збитків.

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