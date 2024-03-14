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Умєров і Сирський нагородили військових на лінії фронту

Нагороди отримали бійці 47-мої ОМБ "Маґура", 53-тьої ОМБ імені князя Володимира Мономаха та 58-мої ОМБ імені гетьмана Івана Виговського.

Умєров і Сирський нагородили військових на лінії фронту
Нагородження військових
Фото: Скріншот відео Міноборони

Міністр оборони Рустем Умєров разом з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським нагородили військових на фронті.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони України.

"Міністр оборони України Рустем Умєров разом з Головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським нагородили бійців, які тримають лінію фронту та нищать ворога", – зазначили у міністерстві. 

Як йдеться у повідомленні, міністр оборони подякував військовим і вручив їм нагороди. 

"Вдячний кожному та кожній, хто щоденно демонструє стійкість та незламний характер. 47-ма окрема механізована бригада «Ма́ґура», 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського. Вручати нагороди вам – це честь для мене. Дякую за службу!", – сказав Умєров. 

  • 24 лютого Зеленський нагородив військових, які обороняли аеропорт «Антонов». У церемонії також узяли участь президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, очільниця італійського уряду Джорджа Мелоні, а також прем'єр-міністри Бельгії Александр Де Кроо та Канади Джастін Трюдо.
  • 13 лютого Президент України Володимир Зеленський підписав два укази щодо нагородження військовослужбовців. Згідно з документами, оприлюдненими на сайті Глави держави, ордени та медалі отримали 344 воїни, з яких 189 - посмертно.
  • На початку лютого Зеленський вручив високі державні нагороди військовослужбовцям Головного управління розвідки Міністерства оборони України за особливу мужність під час виконання спеціальних бойових завдань, зокрема знищення російського ракетного катера “Івановець”.
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