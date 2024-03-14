Міністр оборони Рустем Умєров разом з Головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським нагородили військових на фронті.
Про це йдеться у повідомленні Міноборони України.
"Міністр оборони України Рустем Умєров разом з Головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським нагородили бійців, які тримають лінію фронту та нищать ворога", – зазначили у міністерстві.
Як йдеться у повідомленні, міністр оборони подякував військовим і вручив їм нагороди.
"Вдячний кожному та кожній, хто щоденно демонструє стійкість та незламний характер. 47-ма окрема механізована бригада «Ма́ґура», 53-тя окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського. Вручати нагороди вам – це честь для мене. Дякую за службу!", – сказав Умєров.
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