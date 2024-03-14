Росія утримує в окупації понад сім тисяч українських цивільних

З початку повномасштабного вторгнення Україні вдалося повернути з полону 160 цивільних заручників.

Російська Федерація незаконно утримує понад 7 тисяч цивільних на окупованих територіях та на території РФ. Україні може знадобитися близько 100 років, аби звільнити всіх заручників.

Про це повідомила голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук під час презентації "Стратегії звільнення цивільних в'язнів і пошуку безвісти зниклих внаслідок російської агресії", пише Укрінформ.

"російська федерація незаконно утримує понад 7000 цивільних на окупованих територіях та на території рф. За два роки повномасштабного вторгнення Україні було передано під час обмінів військовополоненими 160 цивільних заручників. Та з такими темпами може знадобитися близько 100 років, аби звільнити всіх", — розповідає Олександра Матвійчук.

Експерти Центру громадянських свобод спільно з експертами Координаційного штабу поводження з військовополоненими розробили Стратегію звільнення цивільних, яка орієнтована на забезпечення прав утримуваних цивільних та звільнення цивільних осіб.

За словами члена експертної ради Центру громадянських свобод Михайла Савви, деяких з цивільних затримали за опір, але жодних звинувачень не висунули, і до них адвокат не має доступу.

Деяких цивільних утримують у тюремних умовах чи в умовах колоній вже близько двох років, піддають катуванням та жорстокому поводженню. Місця утримання багатьох цивільних РФ приховує.

Савва додає, що відомо про 200 цивільних, яких засудили після початку повномасштабного вторгнення, або вони перебувають у судових процесах, і ця цифра збільшується.

"Ці кримінальні справи сфальшовані на 100 відсотків. Всі ці випадки, які ми знаємо, це звинувачення людей, які не скоїли жодних злочинів. Там навіть перелік статей кримінального кодексу, за яким їх засуджують, каже нам про фальсифікацію", — зазначив він.

На його думку, має бути ще одна категорія воєнних злочинців — це судді, прокурори та слідчі, які фальсифікують кримінальні справи як щодо військовополонених, так і щодо цивільних.