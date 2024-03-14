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Харківська область – під ракетним ударом

Є влучання в передмісті Харкова.

Харківська область – під ракетним ударом
Армія окупантів
Фото: змі окупантів

Харків удень зазнав ракетного обстрілу. Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов о 14:24.

Він закликав мешканців області перебувати в укриттях. Деталі атаки поки невідомі.

"Окупанти завдають ударів. Жителі Харкова та області: перебувайте в укриттях!" – написав він.

Мер Харкова повідомив, що ворог застосував ракети. Він також уточнив, що влучання наразі зафіксовані в близькому передмісті Харкова, але загроза для міста зберігається.

Згодом Синєгубов повідомив, що зафіксований ворожий удар ракетою С-300 у Харківському районі. На цю хвилину – без постраждалих.

Сьогодні вночі Харків уже зазнав атаки: не лише ракетами, а й безпілотниками. Ворог цілив у телевізійну інфраструктуру – так само, як у Сумській області. 

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