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Кількість жертв унаслідок удару по багатоповерхівці в місті Суми зросла

Рятувальники продовжують роботи.

Рятувальники дістали тіло під час розборів завалів багатоповерхівки у Сумах
Фото: ДСНС
Рятувальники дістали тіло під час розборів завалів багатоповерхівки у Сумах

У місті Суми під завалами частково зруйнованого російським ударом будинку виявили тіло третьої загиблої людини.

Роботи тривають. Про це повідомили в ДСНС.

Рятувальники працюють над розбором завалів багатоповерхівки у Сумах
Фото: ДСНС
Рятувальники працюють над розбором завалів багатоповерхівки у Сумах

Рятувальники працюють над розбором завалів багатоповерхівки у Сумах
Фото: ДСНС
Рятувальники працюють над розбором завалів багатоповерхівки у Сумах

"На місці ворожого удару по п’ятиповерхівці, що стався вночі 13 березня, рятувальники деблокували тіло третьої загиблої людини", – йдеться у повідомленні.

  • Учора вночі ворог вдарив по місту безпілотниками. Дрон влучив у п'ятиповерхівку. Вчора було відомо про двох жертв і близько 10 поранених.
  • Попередньої атаки місто зазнало 7 березня, коли росіяни вдарили авіаційними ракетами. Двоє людей загинули, понад 25 були поранені. 
  • До того ворог атакував місто днем раніше – росіяни вдарили по багатоповерхівці. 
  • Суми зазнали атаки і сьогодні вночі – ворог вдарив по радіотехнічній інфраструктурі. Крім Сум, ворог вдарив ще по трьох населених пунктах області, а також атакував Харків.
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