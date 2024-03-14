У місті Суми під завалами частково зруйнованого російським ударом будинку виявили тіло третьої загиблої людини.
Роботи тривають. Про це повідомили в ДСНС.
"На місці ворожого удару по п’ятиповерхівці, що стався вночі 13 березня, рятувальники деблокували тіло третьої загиблої людини", – йдеться у повідомленні.
- Учора вночі ворог вдарив по місту безпілотниками. Дрон влучив у п'ятиповерхівку. Вчора було відомо про двох жертв і близько 10 поранених.
- Попередньої атаки місто зазнало 7 березня, коли росіяни вдарили авіаційними ракетами. Двоє людей загинули, понад 25 були поранені.
- До того ворог атакував місто днем раніше – росіяни вдарили по багатоповерхівці.
- Суми зазнали атаки і сьогодні вночі – ворог вдарив по радіотехнічній інфраструктурі. Крім Сум, ворог вдарив ще по трьох населених пунктах області, а також атакував Харків.