Фото: ДСНС Рятувальники дістали тіло під час розборів завалів багатоповерхівки у Сумах

У місті Суми під завалами частково зруйнованого російським ударом будинку виявили тіло третьої загиблої людини.

Роботи тривають. Про це повідомили в ДСНС.

Фото: ДСНС Рятувальники працюють над розбором завалів багатоповерхівки у Сумах

Фото: ДСНС Рятувальники працюють над розбором завалів багатоповерхівки у Сумах

"На місці ворожого удару по п’ятиповерхівці, що стався вночі 13 березня, рятувальники деблокували тіло третьої загиблої людини", – йдеться у повідомленні.