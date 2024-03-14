Загалом за добу артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини.

Сьогодні вночі, 14 березня, ворог здійснював масований обстріл БПЛА по обʼєктах телевізійної інфраструктури області. На частині об’єктів тривають відновлювальні роботи, повідомив вранці очільник Харьковської ОВА Олег Синєгубов.

Також він повідомив, що артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Іванівка, Берестове, Гранів, Стрілеча, Борисівка, Вовчанські Хутори та ін. Авіаудари ворог наносив по н.п. Вовчанськ.

16:20 у с. Вовчанські Хутори внаслідок артобстрілу пошкоджено два приватні будинки та дві автівки. Без постраждалих.

15:20 відбувся обстріл БПЛА с. Вільча Чугуївського району. Постраждалих немає.

15:00 у м. Вовчанськ внаслідок масованих обстрілів пошкоджено 11 магазинів, три приватні будинки, п'ять багатоквартирних будинків. Постраждалих немає.

11:00 у м. Куп'янськ внаслідок обстрілу пошкоджений один приватний будинок. Повторний обстріл о 11:40, пошкоджений будинок. Без постраждалих.

9:00 у с. Курилівка Куп’янського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Повторний обстріл – о 11:15, також пошкоджено будинок.

08:15 у м. Вовчанськ внаслідок артобстрілу руйнацій зазнав один приватний будинок. Повторний артобстріл о 13:00. Без постраждалих.

За минулу добу українські захисники відбили чотири атаки противника в районі Табаївки.

Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 37,85 га території, знищили 291 вибухонебезпечний предмет.

За добу евакуювали 16 дітей з родинами. На сьогодні евакуйовано із двох громад 89 дітей: Вільхуватської – 30; Великобурлуцької – 59.

Також вночі у Сумській області росіяни пошкодили радіотехнічні об'єкти: тимчасово немає українського телесигналу. В ОВА закликали перейти на альтернативні засоби комунікації та довіряти лише перевіреним джерелам.

Нагадаємо, вночі Росія атакувала Харків. Мер повідомляв, що пошкоджено об'єкт інфраструктури та будинки поряд з ним.