Головнокомандувач ЗСУ Сирський подякував добровольцям за захист України

"А ще я дякую усім майбутнім добровольцям. Дякую тим, хто прийде до війська завтра, післязавтра, за місяць".

Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський привітав захисників із Днем українського добровольця і подякував добровольцям за захист держави.

"Плануючи свій напад на Україну росіяни холоднокровно прорахували всі наші сили і засоби для оборони. Вони чітко бачили свою перевагу, але не врахували одного – духу і волі українських добровольців, які піднялися на захист України", - написав він у Telegram.

Він нагадав, що 10 років тому прямо з Майдану Незалежності сотні захисників стали бійцями першого добровольчого батальйону Національної гвардії. За кілька днів добровольчі батальйони вже організовувались у багатьох містах.

"Я памʼятаю обличчя в добробатах в зоні Антитерористичної операції на сході України, памʼятаю цю відвагу і шалену мотивацію. Це бійці, про яких мріє кожен командир, кожен воєначальник. У всьому світі. Так само я ніколи не забуду довжелезні черги до територіальних центрів комплектації у Києві в лютому 2022 року. Наплив був такий, що всіх охочих не встигали мобілізовувати. Командуючи обороною столиці, я дав наказ мобілізовувати усіх добровольців безпосередньо через бригади та батальйони, на базі сил територіальної оборони, бо розумів, що добровольці прийшли захищати свої родини, свої рідні вулиці та міста, свою країну. Дивлячись на ті черги, я остаточно зрозумів, що росіянам не вдасться пройти парадом у Києві. Ні за три дні, ні за три місяці. Ніколи", - написав Сирський.

Він подякував усім добровольцям і вшанував пам'ять полеглих захисників.

"Ми не пробачимо ворогу жодну смерть. А ще я дякую усім майбутнім добровольцям. Дякую тим, хто прийде до війська завтра, післязавтра, за місяць. Дякую, що дивитесь вакансії у війську, що шукаєте для себе посаду, що переймаєтесь тим, як долучитись до оборони України. Ми зробимо все, щоб для кожного і кожної з вас знайшлось місце відповідне до ваших навичок, умінь і можливостей. Памʼятаймо, що Україна існує доти, доки є кому її захищати", - додав головнокомандувач ЗСУ.

День українського добровольця