За добу на фронті відбулося 79 бойових зіткнень, на Новопавлівському напрямку відбито 29 атак ворога, - Генштаб

Розпочалася 750 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 79 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 93 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 36 БпЛА типу “Shahed”. Силами та засобами протиповітряної оборони України 22 цих ударних БпЛА було знищено.

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Вільне, Велика Писарівка, Попівка, Олександрівка Сумської області; Вовчанськ Харківської області; Надія, Білогорівка Луганської області; Предтечине, Часів Яр, Нью-Йорк, Дружба, Олександропіль, Керамік, Новобахмутівка, Новоселівка Перша, Новоолександрівка, Максимільянівка, Новомихайлівка, Водяне, Максимівка, Нескучне, Старомайорське Донецької області; Роботине, Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку наші захисники відбили 4 атаки противника в районах населених пунктів Табаївка Харківської області та Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 11 атак противника в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області; Терни, Ямполівка та Верхньокам’янське Донецької області.

На Бахмутському напрямку відбито 3 атаки противника в районах східніше Часового Яру, Богданівки та Кліщіївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія”, на Авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 20 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Новомихайлівки та південніше Золотої Ниви Донецької області, де ворог 29 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку ворог 7 разів атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, західніше Вербового та Роботиного Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса”, на Херсонському напрямку, ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, здійснено 2 безуспішні штурми позицій наших військ.

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника. Також, силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну ракету. Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 2 районах зосередження особового складу противника.