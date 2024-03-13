Слідство з'ясувало, що керівник “Театру корифеїв” за хабар працевлаштовував до очолюваної ним установи.

Правоохоронці викрили керівника театру в Кропивницькому на хабарництві

У Кропивницькому правоохоронці викрили директора академічного обласного театру ім. Кропивницького, який обіцяв працевлаштувати за хабар.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

“За даними слідства, керівник “Театру корифеїв” за грошову винагороду працевлаштовував до очолюваної ним установи. Місце в театральному колективі було оцінено у 3,5 тис доларів США”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що хабар він отримував двома траншами.

Керівника театру затримали під час отримання ним другої частини хабара в одному із ресторанів міста.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України) та обрання запобіжного заходу.