Поліція підозрює у колабораціонізмі мешканку Харківщини

Про підозру у скоєнні злочину жінці повідомили заочно.

Правоохоронці підозрюють мешканку Куп'янську Харківської області в тому, що вона добровільно пішла на співпрацю з окупантами та працювала в так званій “тимчасовій цивільній адміністрації Харківської області”.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Під час роботи на окупаційну адміністрацію 28-річна жінка обіймала посаду “в.о. інспектора відділення громадської безпеки Управління внутрішніх справ”.

“Зловмисниця виправдовувала перед місцевими мешканцями злочинні дії Російської Федерації проти України та визнавала правомірність захоплення території Харківської області”,- зазначили в поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Про підозру у скоєнні злочину жінці повідомили заочно.