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Поліція підозрює у колабораціонізмі мешканку Харківщини

Про підозру у скоєнні злочину жінці повідомили заочно.

Поліція підозрює у колабораціонізмі мешканку Харківщини
Поліція підозрює у колабораціонізмі мешканку Харківщини
Фото: Нацполіція

Правоохоронці підозрюють мешканку Куп'янську Харківської області в тому, що вона добровільно пішла на співпрацю з окупантами та працювала в так званій “тимчасовій цивільній адміністрації Харківської області”. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Харківській області.

Під час роботи на окупаційну адміністрацію 28-річна жінка обіймала посаду “в.о. інспектора відділення громадської безпеки Управління внутрішніх справ”. 

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“Зловмисниця виправдовувала перед місцевими мешканцями злочинні дії Російської Федерації проти України та визнавала правомірність захоплення території Харківської області”,- зазначили в поліції.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Про підозру у скоєнні злочину жінці повідомили заочно.

  • У Харківській області викрили жінку, яка "зливала" окупантам бойові позиції Сил оборони, наявне важке озброєння та орієнтовну кількість особового складу українських військ напередодні звільнення області. Ворожою поплічницею виявилась місцева жителька, яка після захоплення частини Харківщини виїхала на підконтрольну Україні територію області.
  • Правоохоронці підозрюють мешканку Вовчанська Харківської області в тому, що вона добровільно працювала на окупаційну адміністрацію.
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