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Бійці ССО знищили в Херсонській області російський "Муром-М" та скупчення антен для FPV дронів

Воїни ССО "хірургічно точно знищили всі цілі".

Бійці ССО знищили в Херсонській області російський "Муром-М" та скупчення антен для FPV дронів
Фото: скріншот

Бійці Сил спецоперацій ЗСУ виявили важливу апаратуру ворога на окупованій частині Херсонської області та вдарили по ній за допомогою дронів.

Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій.

Оператори 73-го морського центру ССО виявили будівлю, де знаходилися скупчення антен для FPV дронів, камера спостереження та станціія РЕБ. Також українські бійці знищили комплекс дистанційного відеоспостереження "Муром-М".

"Для знищення приладів противника були задіяні оператори FPV дронів, які хірургічно точно знищили всі цілі", — йдеться в повідомленні.

13 березня бійці  8 полку ССО за добу знищили 25 окупантів та 6 одиниць техніки. Серед важкої техніки росіяни втратили ще один ТОС-1А "Сонцепьок".

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