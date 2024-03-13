Бійці ССО знищили в Херсонській області російський "Муром-М" та скупчення антен для FPV дронів

Бійці Сил спецоперацій ЗСУ виявили важливу апаратуру ворога на окупованій частині Херсонської області та вдарили по ній за допомогою дронів.

Про це повідомляє командування Сил спеціальних операцій.

Оператори 73-го морського центру ССО виявили будівлю, де знаходилися скупчення антен для FPV дронів, камера спостереження та станціія РЕБ. Також українські бійці знищили комплекс дистанційного відеоспостереження "Муром-М".

"Для знищення приладів противника були задіяні оператори FPV дронів, які хірургічно точно знищили всі цілі", — йдеться в повідомленні.

13 березня бійці 8 полку ССО за добу знищили 25 окупантів та 6 одиниць техніки. Серед важкої техніки росіяни втратили ще один ТОС-1А "Сонцепьок".