25 окупантів та "Сонцепьок": бійці ССО завдали втрат російським окупантам

Продуктивний день для 8 полку ССО.

Бійці 8 полку ССО за добу знищили 25 окупантів та 6 одиниць техніки. Серед важкої техніки росіяни втратили ще один ТОС-1А "Сонцепьок".

Про це ідеться у пресцентрі Сил спецоперацій ЗСУ.

У зоні відповідальності 8 полку ССО за час ведення розвідки було виявлено техніку та живу сили противника. Прийнято рішення на застосування FPV дронів.

У результаті бійці ССО знищили 2 танки, один ТОС-1А "Сонцепьок" та три броньовика. Крім того, знищено 13 та поранено 12 окупантів.

"Це був дуже важкий день, і водночас – продуктивний, я не полишав пульт довше як на пару хвилин", — зазначив оператор 8 полку ССО.