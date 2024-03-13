У Сумах з-під завалів зруйнованого ворожим безпілотником п’ятиповерхового багатоквартирного будинку деблокували тіло людини. На даний час відомо про вісьмох постраждалих.
Про це повідомили у ДСНС України.
"Суми. На місці розбору завалів у п’ятиповерховому житловому будинку рятувальники деблокували тіло людини. На даний час також відомо про 8 постраждалих. Роботи тривають", – зазначили рятувальники.
Також наголосили, що під завалами ще можуть перебувати люди.
- Атака "шахедів" на Суми була здійснена близько 1:30 ночі. У місті чули кілька вибухів.
- Пізніше Сумська ОВА повідомила, що внаслідок удару є загиблі. Не менше восьми людей поранені.
- Попередньо, пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані.