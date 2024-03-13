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Кількість жертв атаки РФ по Сумах збільшилася: з-під завалів деблокували тіло людини

Відомо про вісьмох постраждалих.

Кількість жертв атаки РФ по Сумах збільшилася: з-під завалів деблокували тіло людини
Наслідки влучання у Сумах
Фото: Сумська ОВА у Facebook

У Сумах з-під завалів зруйнованого ворожим безпілотником п’ятиповерхового багатоквартирного будинку деблокували тіло людини. На даний час відомо про вісьмох постраждалих.

Про це повідомили у ДСНС України.

"Суми. На місці розбору завалів у п’ятиповерховому житловому будинку рятувальники деблокували тіло людини. На даний час також відомо про 8 постраждалих. Роботи тривають", – зазначили рятувальники.

Також наголосили, що під завалами ще можуть перебувати люди.

  • Атака "шахедів" на Суми була здійснена близько 1:30 ночі. У місті чули кілька вибухів. 
  • Пізніше Сумська ОВА повідомила, що внаслідок удару є загиблі. Не менше восьми людей поранені.
  • Попередньо, пошкоджено 30 квартир, з них 15 – зруйновані.
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