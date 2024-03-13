У Сумах з-під завалів зруйнованого ворожим безпілотником п’ятиповерхового багатоквартирного будинку деблокували тіло людини. На даний час відомо про вісьмох постраждалих.

Про це повідомили у ДСНС України.

"Суми. На місці розбору завалів у п’ятиповерховому житловому будинку рятувальники деблокували тіло людини. На даний час також відомо про 8 постраждалих. Роботи тривають", – зазначили рятувальники.

Також наголосили, що під завалами ще можуть перебувати люди.