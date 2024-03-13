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Для станцій київського метро "Площа Українських Героїв" та "Звіринецька" вручну створюють нові літери

Для станцій київського метро "Площа Українських Героїв" та "Звіринецька" вручну створюють нові літери
Літери для станцій метро "Площа Українських Героїв" та "Звіринецька"
Фото: Скриншот відео

Для двох перейменованих станцій київського метро "Площа Українських Героїв" та "Звіринецька" вручну створюють нові літери.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".

Зазначається, що кожну літеру роблять вручну через особливість історичного шрифту. Наступним етапом буде фарбування з бронзовим відтінком.

Історичні шрифти безкоштовно розробив шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль, який забезпечує авторський нагляд за процесом створення нових написів.

  • У травні 2023 року рішенням Київської міської ради перейменували дві станції метрополітену: "Площу Льва Толстого" – на "Площу Українських Героїв", а "Дружбу народів" – на "Звіринецьку". За це рішення на початку миинулого року  проголосували жителі столиці.
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