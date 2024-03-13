Літери для станцій метро "Площа Українських Героїв" та "Звіринецька"

Для двох перейменованих станцій київського метро "Площа Українських Героїв" та "Звіринецька" вручну створюють нові літери.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".

Зазначається, що кожну літеру роблять вручну через особливість історичного шрифту. Наступним етапом буде фарбування з бронзовим відтінком.

Історичні шрифти безкоштовно розробив шрифтовий дизайнер Богдан Гдаль, який забезпечує авторський нагляд за процесом створення нових написів.