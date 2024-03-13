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Росія зосередилася на наступі в районах Тернів, Іванівського, Бердичів, Тоненького, Вербового і Роботиного

Активність на інших ділянках фронту знизилася. 

Росія зосередилася на наступі в районах Тернів, Іванівського, Бердичів, Тоненького, Вербового і Роботиного
Фото: EPA/UPG

Оперативна обстановка на східному фронті залишається складною. Росія продовжує наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах Тернів, Іванівського, Бердичів, Тоненького, Вербового і Роботиного.

Про це головнокомандувач Олександр Сирський повідомив у Telegram. Він відвідав напрямок активних бойових дій ворога і попрацював у двох бригадах, де "поступово ускладнюється обстановка і є загроза просування ворожих підрозділів у глибину наших бойових порядків". 

"Водночас, імовірно внаслідок високого рівня втрат, активність ворога на інших ділянках фронту помітно знизилась", – сказав Сирський.

Він вважає, що це "відбулося завдяки вчасно прийнятим управлінським рішенням на посилення оборони даної ділянки фронту, своєчасної заміни частин, що втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості наших воїнів". 

Сирський додав, що всі населені пункти, які росіяни намагалися захопити, залишилися під нашим контролем. 

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