Росія зосередилася на наступі в районах Тернів, Іванівського, Бердичів, Тоненького, Вербового і Роботиного

Активність на інших ділянках фронту знизилася.

Оперативна обстановка на східному фронті залишається складною. Росія продовжує наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах Тернів, Іванівського, Бердичів, Тоненького, Вербового і Роботиного.

Про це головнокомандувач Олександр Сирський повідомив у Telegram. Він відвідав напрямок активних бойових дій ворога і попрацював у двох бригадах, де "поступово ускладнюється обстановка і є загроза просування ворожих підрозділів у глибину наших бойових порядків".

"Водночас, імовірно внаслідок високого рівня втрат, активність ворога на інших ділянках фронту помітно знизилась", – сказав Сирський.

Він вважає, що це "відбулося завдяки вчасно прийнятим управлінським рішенням на посилення оборони даної ділянки фронту, своєчасної заміни частин, що втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості наших воїнів".

Сирський додав, що всі населені пункти, які росіяни намагалися захопити, залишилися під нашим контролем.